Zaradi nasičenega trga so bili izkušnja strank, transparentnost in odnos ključno gonilo uspeha, ki temelji na snovanju premišljene komunikacije s pomočjo napredne tehnologije SAP Marketing Cloud. Digitalizacija celotnega procesa, oblikovanje bogate baze podizvajalcev in vzpostavitev obsežnega ekosistema prodajalcev je bil zahteven podvig, a Leanpay je tik pred tem, da se zaradi vse večjega števila uporabnikov, transakcij in sodelujočih partnerjev poda tudi na tuje trge.

Transparenten in digitaliziran postopek financiranja nakupa na obroke Slovenski finančni startup Leanpay, ki v Sloveniji obseg svojih uporabnikov šteje v desettisočih, je na glavo postavil način, kako lahko potrošniki kar najbolje izkoristijo svoje razpoložljive prihodke. Kot novinec v finančni industriji, kjer so do nedavnega vladali pretežno tradicionalni pristopi, se je spoprijel z izzivom zagotavljanja enostavnega, transparentnega in popolnoma digitaliziranega postopka financiranja različnih nakupov na obroke. Obročno plačevanje se je tako izkazalo kot uspešna alternativa drugim oblikam plačevanja za nakupe na področjih od elektronike in pohištva do športne opreme in drugje.

Mreža več kot 150 spletnih in fizičnih trgovin Ključ do uspeha je bilo tudi dejstvo, da so naslovili glavni element mikroposojil, o katerem tradicionalni ponudniki na trgu ne razmišljajo – potrošnike odvračajo dolgotrajni postopki pridobivanja posojila, saj želijo izdelek ali storitev pridobiti na čim bolj enostaven in pregleden način. Celoten postopek od trenutka, ko pridejo na blagajno in se dogovorijo za obročno plačilo prek storitve Leanpay, do uspešnega nakupa tako traja zgolj štiri minute. Mreža, kjer je Leanpay na voljo, obsega že več kot 150 spletnih in fizičnih trgovin, pri katerih lahko potrošniki izbirajo med več kot 250.000 izdelki in storitvami. Ta močan ekosistem, ki ga spremlja popolnoma digitalna storitev financiranja, daje potrošnikom neprimerljivo raven svobode, hkrati pa zagotavlja prilagodljivost in transparentnost.

Zaupanje z naraščajočo bazo uporabnikov Leanpayu je uspelo vzpostaviti zaupanje z naraščajočo bazo uporabnikov, ki so prepoznali priročen način plačevanja ter transparenten in personaliziran odnos. Prav slednji pa je bil dosežen s pomočjo napredne tehnologije, ki jo zagotavlja SAP Marketing Cloud. »Vodenje startupa in zagotavljanje rasti je samo po sebi izziv, zato je dobra pokritost elementov, ki spodbujajo rast, bistvenega pomena. SAP Marketing Cloud nam omogoča, da izkoristimo poglobljeno poznavanje naših strank in povečamo njihovo vrednost, ne da bi žrtvovali njihovo izkušnjo. Ob doseganju vsega tega smo se lahko zanesli na partnerja FrodX, ki nam je pomagal pri vzpostavljanju tehnologije in ostaja z nami pri doseganju novih razsežnosti,« je izpostavil Janko Medja, CMO in soustanovitelj podjetja Leanpay.