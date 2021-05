Sodni proces v tožbi je trajal tri tedne, v petek pa je bil na klopi za priče tudi glavni izvršni direktor Appla Tim Cook. Apple proizvajalcem aplikacij za prodajo v njegovi trgovini Apple Store zaračunava med 15 do 30 odstotkov provizije od prodaje. Epic Games trdi, da gre za monopolno obnašanje.

Sodnica tega argumenta ni povsem sprejela, saj je po poročanju ameriških medije kot je CNN dejala, da se ji ne zdi nič narobe, da Apple zaračunava provizijo, kot delajo tudi drugi, na primer Google s svojo trgovino aplikacij, in proizvajalci video konzol, kot so Sony, Microsoft in Nintendo. Apple je pač ustvaril sistem, ki je privlačen za kupce in za sodelovanje v njem je treba plačati.

Že med sojenjem pa je nakazala, da jo moti, da Apple v svoji trgovini aplikacij prodajalcem prepoveduje obvestilo kupcem, da lahko do zadeve pridejo tudi mimo Applove trgovine. Apple trdi, da tega ne more dovoliti, ne da bi ogrozil varnost in zasebnost kupcev, vendar pa je Cook tudi priznal, da bi bili dobički potem manjši.