Po več mesecih relativnega zatišja v že tako napetih odnosih med Belorusijo in Evropsko unijo je nedeljska ugrabitev potniškega letala, kot so preusmeritev letala nad beloruskim ozemljem v prestolnico Minsk in kasnejšo aretacijo dveh opoziciji naklonjenih beloruskih državljanov opisali številni evropski voditelji, poskrbela za nova močna trenja med Brusljem in Washingtonom na eni strani ter Minskom in Moskvo na drugi.

Skorajda po filmskem scenariju dosežena preusmeritev Ryanairovega letala zaradi domnevno podtaknjenega eksploziva je očitno služila kot argumentacija, da je bilo treba letalo na poti iz Grčije v Litvo tik pred litovskim zračnim prostorom v spremstvu beloruskih migov nujno preusmeriti v Minsk. Cilj te drzne operacije je bila očitno aretacija opoziciji naklonjenega novinarja Romana Protaseviča, ki so ga ob pristanku v Minsku nemudoma aretirali, za zapahi se je znašla tudi njegova življenjska sopotnica Sofia Sapega. Predsednik letalske družbe Ryanair Michal O'Learey je zatrdil, da so bili na krovu letala agenti KGB, ki so po sedemurnem pristanku prav tako ostali na letališču v Minsku. Litovske oblasti so sporočile, da poleg aretiranih v Minsku leta v Vilno niso nadaljevali še trije potniki. Preusmeritev letala naj bi ukazal sam predsednik Aleksander Lukašenko, ki ga Evropska unija po lanskih spornih predsedniških volitvah sicer ne priznava kot legitimnega predsednika Belorusije.

Za Evropsko unijo se je drzna preusmeritev letala, ki naj bi jo z napačnimi informacijami o podtaknjenem eksplozivu med letom omogočili agenti beloruske obveščevalne agencije KGB, zgodila v času, ko Bruselj ne premore odgovora, kako se soočiti z avtoritarnim samodržcem Lukašenkom, potem ko so protesti v Belorusiji tudi zaradi ostrega postopanja oblasti in zagroženih kazni večinoma potihnili.

Toda včeraj se je nakazoval odločen odgovor Unije. Evropska komisija je po napovedih predsednice komisije Ursule von der Leyen do prehoda Belorusije v demokracijo tej državi zamrznila tri milijarde evrov investicijske pomoči. Za potrditev evropskih voditeljev so bile pripravljene še druge nove sankcije EU, ki bi najprej doletele beloruske letalske družbe. Tem bi prepovedali leteti na letališča EU, prav tako ne bi smele več preleteti zračnega prostora Unije. EU namerava proti posameznikom iz Lukašenkovega režima čim prej uvesti tudi dodatne sankcije.

Te ostre sankcije proti Belorusiji so se nakazovale po vsesplošnem ogorčenem odzivu na nedeljsko dogajanje. Evropska unija terja takojšnjo izpustitev Protaseviča, čigar aretacijo razume kot poskus oblasti, da zatrejo vse kritične glasove opozicije. V številnih evropskih prestolnicah so beloruske diplomate poklicali na zagovor.

Prav v času, ko so evropski voditelji razpravljali o novih sankcijah proti beloruskemu režimu, se je pojavil videoposnetek Protaseviča, v katerem priznava, da stoji za nemiri v Belorusiji, prav tako pa pripoveduje, da sodeluje z državnimi organi. Ali je bilo to njegovo priznanje izsiljeno, včeraj zvečer ni bilo jasno. Iz videoposnetka Protaseviča, ki naj bi bil priprt v zaporu v Minsku, je bilo tudi razvidno, da ima po obrazu rane, kar kaže, da je bil izpostavljen fizičnemu nasilju. Iz Varšave so medtem sporočili, da naj bi bilo zdravstveno stanje aretiranega novinarja po poročanju njegove matere zelo resno.

K mednarodni preiskavi nedeljskega dogajanja včeraj niso pozivali zgolj evropski voditelji, temveč tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, ameriški zunanji minister Antony Blinken in generalni sekretar OZN Antonio Guterres. Medtem ko so v Belorusiji zagovarjali nedeljsko dogajanje, češ da je povsem v skladu z mednarodnim pravom, hkrati pa so bili pripravljeni sprejeti preiskovalno komisijo strokovnjakov, je Zahod preusmeritev letala razumel kot grob poseg v civilno letalstvo. Ko se je čez dan stopnjeval pritisk na Belorusijo, so s tamkajšnjega ministrstva za promet sporočili neverjetno zgodbo, da je bilo letalo preusmerjeno zato, ker naj bi Hamas zaradi napadov na Gazo zagrozil z razstrelitvijo letala nad Vilno. Na stran Minska so se postavili zgolj v Moskvi, kjer so na kritike Zahoda dejali, da gre za vnovična dvojna merila. Spomnili so namreč na incident leta 2013, ko je bilo letalo bolivijskega predsednika Eva Moralesa preusmerjeno na Dunaj, ker so ameriške obveščevalne službe sumile, da bi lahko bil na njegovem krovu Edward Snowden.

Priče: Protasevič se je bal smrtne kazni Nemudoma po nedeljskem dogajanju so se posamezne letalske družbe iz Evropske unije odločile, da se bodo izognile preletom beloruskega zračnega prostora, kar bo sicer še dodatno spremenilo potek zračnih koridorjev predvsem proti Aziji, potem ko se številne letalske družbe prav tako že dlje časa odločajo za izogibanje ukrajinskemu zračnemu prostoru zaradi tamkajšnjega konflikta med proruskimi separatisti in ukrajinsko vojsko. Očividci dogodka na nedeljskem letu so poročali, da je Protasevič ob oznanitvi kapetana letala, da bodo morali zasilno pristati v Minsku, takoj vedel, da je to zaradi njega. Bil naj bi zelo prestrašen, sopotnikom pa je dejal, da ga čaka smrtna kazen. Od začetka lanskih protestov proti Lukašenku so oblasti aretirale več kot 35.000 Belorusov, okoli 400 pa so jih zaradi udeležbe na demonstracijah že doletele zaporne kazni.