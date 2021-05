Hrvaški premier Andrej Plenković je danes potrdil, da se Hrvaška pogovarja z državami članicami o tem, kdaj bi bil najbolj ugoden in primeren trenutek za uvrstitev vprašanja hrvaškega članstva v 'schengnu' na dnevni red Sveta EU, je poročal Večernji list na svoji spletni strani. Po Plenkovićevem mnenju bi bil v kontekstu aktualnih, kot je dejal »zelo dobrih odnosov s Slovenijo«, sijajen signal, če bi hrvaško pridružitev schengenskemu območju uvrstili na dnevni red Sveta EU ravno v času slovenskega predsedovanja v drugi polovici leta.

Plenković je dodal, da je Hrvaška pripravljena odgovoriti na vsa vprašanja in odstraniti vse pripombe iz sporočil mednarodnih nevladnih organizacij in medijev o domnevnih kršitvah človekovih pravic migrantov, ki ilegalno vstopajo na Hrvaško iz Bosne in Hercegovine. Pričakuje, da takšne navedbe ne bodo vplivale na stališča posameznih držav članic pri političnem odločanju o članstvu Hrvaške v 'schengnu'.

Hrvaški premier je pred novinarje v Bruslju stopil po srečanju z evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson, s katero sta danes, kot je dejal, »znova natančno ugotovila«, da je Hrvaška izpolnila vse tehnične kriterije za vstop v območje schengna ter da je Evropska komisija končala svoje delo glede tega.