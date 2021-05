Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki ima sedež v Ženevi, je danes sporočila, da je David testiranje na prisotnost drog prostovoljno opravil danes. Test pa je bil negativen, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz EBU.

Pevec Maneskina se je znašel sredi sumov, da je užival kokain, ko ga je kamera ujela, kako se sklanja nad mizo. Sam je nato na novinarski konferenci pojasnil, da je kitarist Thomas Raggi razbil kozarec in da je pobiral ostanke. »Ne jemljem mamil,« je zatrdil. Tudi v EBU so danes zagotovili, da »v Green Roomu ni bilo nobenega uživanja mamil«, ob tem pa izrazili tudi obžalovanje, da so takšne »lažne novice« zasenčile izid tekmovanja.