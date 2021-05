Kritika predstave Mati v ljubljanski Drami: Groteskni družbeni ples

Prva slovenska uprizoritev Witkiewiczeve igre Mati (1924) v režiji Juša Zidarja do te »avantgardistične družinske drame« pravzaprav pristopa na dva načina hkrati. Prvi je seveda tisti »klasični«, pri katerem predloga vsaj praviloma pomeni temeljno (besedilno) partituro, iz katere izhaja postavitev; drugi pa je »avtorski«, v katerem izvorni tekst ponuja zgolj neko idejno-estetsko izhodišče, osnovni okvir, ki se ga v ustvarjalnem procesu nato širi, gnete, razvija in nadgrajuje z dodatnimi perspektivami. Zanimivost te predstave je nemara v tem, da ji uspeva vsaj skozi prvo polovico precej uspešno prepletati oba pristopa, ko pa se tehtnica sčasoma izrazito nagne k slednjemu, »snovalnemu« načelu, to celoti ni nujno v prid.