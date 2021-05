Za pozitiven sentiment na evropskih delniških trgih so poskrbele novice o nadaljnjem sproščanju restriktivnih ukrepov, ki so bili uvedeni za nadzor širjenja koronavirusa, ter znaki krepitve gospodarske aktivnosti v evroobmočju. Med pomembnejšimi objavami v preteklem tednu velja omeniti raziskavo nabavnih direktorjev, ki jo izvaja družba IHS Markit. Pokazala je, da se je poslovna aktivnost v evroobmočju v maju okrepila najhitreje v zadnjih treh letih. Indeks PMI je namreč dosegel vrednost 56,9, kar je znatno izboljšanje glede na 53,8 v prejšnjem mesecu. Še višjo rast je dosegel indeks storitvenega sektorja, ki se je s 50,5 povzpel na 55,1.

Čez lužo je na borznem parketu odmevala težko pričakovana objava zapisnika aprilskega zasedanja odbora ameriške centralne banke za oblikovanje denarne politike (FOMC). Slednji je ponudil dodaten vpogled v razmišljanja oblikovalcev ameriške denarne politike o stanju tamkajšnjega gospodarstva in predvsem o morebitnih inflacijskih pritiskih, ki v zadnjih tednih skrbijo borzne udeležence. Na področju inflacije so člani odbora omenili pričakovanja, da bo inflacija »začasno« presegla njihov 2-odstotni cilj, vendar predvsem zaradi »prehodnih ozkih grl oskrbovalne verige«, ki pa naj bi kmalu izzvenela. Večina udeležencev odbora se strinja, da dolgoročna inflacijska pričakovanja ostajajo v skladu z dolgoročnimi cilji ameriške centralne banke. Vlagatelji smo se, poleg pogovorov o inflaciji, osredotočili tudi na razmišljanja številnih udeležencev odbora glede morebitnega postopnega zmanjšanja programa mesečnih odkupov. Zahtevana donosnost 10-letne ameriške državne obveznice, ki je trgovanje končala skoraj nespremenjeno glede na teden prej, je potrdila trenutno usklajenost mnenj centralnih bankirjev s pričakovanji tržnih udeležencev. Odlične poslovne rezultate pa je objavil ameriški gigant Walmart, ki je na krilih visoke internetne prodaje močno presegel pričakovanja analitikov. Ta se je namreč v ZDA glede na enako obdobje v preteklem letu skoraj podvojila, delnica družbe pa je trgovalni dan zaključila 1,66 odstotka višje. Ameriške delnice so teden zaključile mešano; osrednji indeks S&P 500 je teden v evrih končal rahlo pod izhodiščem, nekoliko bolje pa se je odrezal indeks tehnoloških delnic Nasdaq Composite, ki je borzni teden zaključil nespremenjeno glede na izhodišče.

Zaključujemo v deželi vzhajajočega sonca. V torek objavljeni bruto domači proizvod Japonske se je v prvem četrtletju zmanjšal bolj od pričakovanj. Po rasti v prejšnjih dveh četrtletjih se je japonsko gospodarstvo v prvem četrtletju 2021 ponovno skrčilo. Znižanje gospodarske aktivnosti je bilo predvsem posledica upada zasebne potrošnje, saj so ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusa omejili potrošnjo za oblačila in gostinske storitve. V nadaljevanju tedna pa so sledile bolj pozitivne objave. Aprila je bila rast japonskega izvoza zelo močna (+38 odstotkov na letni ravni), poslovno zaupanje proizvajalcev, merjeno z anketo Reuters Tankan, pa se je maja dvignilo na najvišjo raven od konca leta 2018. Ponovno okrepitev gospodarske rasti je napovedal tudi guverner japonske centralne banke Haruhiko Kuroda, ki je dejal, da bo gospodarstvo zelo verjetno okrevalo predvsem na račun povečanja zunanjega povpraševanja, nadaljevanja ugodnih finančnih pogojev in vladnih ukrepov za okrepitev gospodarske rasti. Indeks Nikkei 225 je v preteklem tednu porasel za odstotek, medtem ko je še nekoliko višjo rast zabeležil širši indeks TOPIX (+1,29 odstotka).