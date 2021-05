Nepreslišano Marko Crnkovič kolumnist

Krivično bi bilo valiti krivdo samo na Pirkoviča. Glede na to, da umetno in umetelno uravnoteženi pogovori s predsedniki vlad in opozicijo doslej niso bili na 3. programu, je to očitno neka nova uredniška fora urednice Jadranke Rebernik. Krivično pa bi bilo valiti krivdo tudi samo na Jadranko. Nekdo ji je to moral dovoliti. Zato trdim, da je za ta fiasko kriva Manica Janežič Ambrožič. Ker pušča proste roke desničarski peti koloni na TVS.

Tanja, Marjan, Alenka in Luka so Igorja povozili kot palačinko. V bistvu dobrodušnemu ubožčku – ki je poskušal biti aroganten in sarkastičen, pa mu ne gre – ni preostalo drugega, kot da si bolj sam sebi kot pa njim in publiki zgroženo nekaj godrnja v brado in si non-stop snema in natika špegle. Pisal sem že, kako nedotakljiv je s svojimi negledljivimi Pričevalci Možina samo zato, ker je desni in ker si mu zato nihče ne upa nič reči. Pirkovič pa je še hujši primer. On res ni za pred kamero. Njega še na Nova24TV ne bi vzeli, čeprav je na liniji. Večer