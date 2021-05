Splošna plovba je prodala 52,45-odstotni delež v časniku Primorske novice. Delež so kupile družbe Svet24, Salomon in Curator Nova, ki so v posredni lasti poslovneža Martina Odlazka. V Primorskih novicah so poudarili, da njihova prednostna naloga ostaja skrb za bralce in posredovanje verodostojnih informacij. Ob iskanju sinergij in z nadaljevanjem ter nadgradnjo projektov ostaja na prvem mestu skrb za 74-letno tradicijo časopisa in spletnega portala, ki med regionalnimi spletnimi mediji v Sloveniji po branosti ostaja na prvem mestu, so zapisali.

Aktiv novinarjev zaupa novim lastnikom V izvršnem odboru Aktiva novinarjev Primorskih novic so zapisali, da verjamejo, da menjava lastništva ne bo v ničemer posegla v visoko stopnjo uredniške avtonomije časnika. »Zavezani smo javnosti, našim bralcem, še naprej želimo opravljati poslanstvo, ki ga ima neodvisni medij za delovanje demokracije,« so poudarili. V aktivu novinarjev prav tako verjamejo, da novi lastniki, ki imajo medijske izkušnje, vedo, kaj to pomeni, in bodo avtonomijo Primorskih novic le še krepili. Enako verjamejo, da novi lastniki poznajo produkcijske procese in kadrovske potrebe medijskih hiš ter da bodo s svojimi izkušnjami prispevali k tehnološkemu razvoju medija.