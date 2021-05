Danes se je začelo sojenje Florijanu Gašperinu, nekdanjemu tehničnemu pregledniku v podjetju Produkt v ljubljanskih Mostah. Leta 2016 so policisti ugotovili, da je mogoče v Produktu za nekaj drobiža podkupnine pri določenih preglednikih dobiti potrdilo o tehnični brezhibnosti tudi za vozila, ki so daleč od brezhibnosti. Tudi pri Gašperinu, ki očitke zanika. »Od nikogar nisem zahteval nobenega denarja,« je zatrdil zdaj brezposelni obtoženi. In dodal, da so avti, ki so dobili potrdilo o brezhibnosti, takšni tudi bili. Gašperin je bil sicer za takšna kazniva dejanja pred leti že obsojen na tri leta zapora, takrat v vlogi vodje poslovalnice AMZS v Lescah. V času, ko so kriminalisti skrivoma nadzirali Produkt, je za to celo še prestajal kazen: čez teden je hodil v službo, konec tedna pa preživljal v zaporu.

Prikriti preiskovalni ukrepi so se sprva nanašali na Ilijo Grabovičkića, za katerega se je izkazalo, da je povezovalni člen med lastniki tehnično pomanjkljivih vozil in tehničnimi pregledniki. Slednji so za podkupnino spregledali napake in tako omogočili registracijo. V nekaterih primerih so potrdili brezhibnost vozila celo zgolj na podlagi dokumentacije in ga torej sploh niso videli. Ali pa so na stezo namesto pravega zapeljali drug neoporečen avto in meritve opravili na njem.

Pod obtožbo 20 avtov Prva skupina, in sicer osemnajst obtoženih, se je na sodišču znašla že leta 2017. Tudi Grabovičkić, preglednika Gašperin in Martin Hočevar ter 15 voznikov, ki so dajali podkupnine. Vsi razen Gašperina so očitke priznali. Hočevar je dobil tri leta vikend zapora, Grabovičkić pa na okrožnem sodišču dve leti, nakar mu je višje sodišče kazen znižalo za šest mesecev. Za skupino štirinajstih obtožencev so predobravnavne naroke opravili lani. Pregledniki in tudi večina voznikov je kazniva dejanja priznala. Policija pa ni odnehala. Leta 2019 je vzela pod lupo še tehnične preglede v podjetju Avto-Mat na Škofljici, kjer je prav tako ugotovila vrsto nepravilnosti. V tem primeru obtožnica še ni vložena, kajti sodna preiskava še poteka. Tožilec Boštjan Jeglič očita Gašperinu več kaznivih dejanj jemanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali pravic in ponareditve ali uničenja uradnih listin. Avtov, pri katerih naj bi sam ali s Hočevarjem namenoma spregledala napake in pomanjkljivosti, naj bi bilo dvajset. Nedelujoča zračna blazina, poškodovan plašč zavorne cevi, poškodovano podvozje, nedelujoč ABS, slabo tesnjenje motorja, poškodovan nosilec na podvozju, slabe zavore, kritične napake na pnevmatikah, nedelujoča ročna zavora, kritična napaka na osi, zaradi katere je bila ogrožena stabilnost vozila, je le nekaj napak na jeklenih konjičkih, ki so naštete v obtožnici. In ki naj bi jih Gašperin in Hočevar spregledala v zameno za približno deset evrov podkupnine.

Vmes več tisoč kilometrov Gašperin, zastopa ga odvetniška pisarna Kovačič Mlinar, se je zagovarjal, da razen Hočevarja drugih oseb iz obtožnice ne pozna. Kot je dejal, nekaterih od naštetih vozil ni sprejel niti ni podpisan pod zapisnik. Sicer pa so bila ob pregledu brezhibna ali pogojno brezhibna, kar pomeni, da je treba napake odpraviti v 15 dneh, na pregled pa se ni treba vrniti. Kot je dejal, so steze za tehnične preglede vodene elektronsko, tako da preglednik na meritve nima vpliva. Kaj je voznik počel z vozilom v času do izrednega tehničnega pregleda po naročilu policije, pa ne more vedeti, je zatrdil. Napaka na avtu se lahko zgodi v enem dnevu, vozniki pa so medtem prevozili tudi po več tisoč kilometrov. Pomemben je tudi način vožnje, kvaliteta cest, je še našteval. Razložil je tudi, da je imel vsak preglednik pri potrjevanju pregledov svojo kartico in geslo. Kartico je večkrat puščal na mizi, denimo med malico, kar bi lahko kdo zlorabil. Z njegovo kartico so potrjevali preglede tudi, ko je bil že v priporu, je dejal. Sojenje se bo z zaslišanjem prič nadaljevalo 7. junija.