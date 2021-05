Bivša voditeljica Mjanmara in nekdaj simbol mlade demokracije Aung San Su Či, ki je že več kot sto dni v hišnem priporu, se je v ponedeljek prvič po državnem udaru, ko so jo aretirali, pojavila kot obtoženka na sodišču v glavnem mestu Nepjidu. Gre za očitno montirano sojenje, ki ga iz ozadja usmerja vojaška hunta. Nobelovko za mir leta 1991, ki se je po puču proti njeni vladi doslej pojavljala na sojenju le po videokonferencah in brez pravega stika z odvetniki, bi lahko obsodili na več let zapora. Vendarle so zdaj 75-letni Su Čijevi dovolili, da se je na sodišču v posebnem prostoru neposredno pogovarjala s svojimi odvetniki, in v javnost prvič po februarju poslali njene posnetke. »Z njo smo se srečali za 30 minut,« je dejala ena od njenih odvetnic. »Zdelo se je, da je dobrega zdravja in da je samozavestna.« Obravnavo so potem prekinili in se bo nadaljevala 7. junija.

Demonstracije se nadaljujejo Eden od odvetnikov je prenesel njene besede. Su Čijeva dejala, da bo njena Nacionalna liga za demokracijo »obstajala tako dolgo, dokler jo bo podpiralo ljudstvo«. Vojaška hunta hoče namreč prepovedati stranko, ki je zmagala na volitvah lani novembra, pri čemer so bile po mnenju nevladnih organizacij volitve poštene, generali pa so stranko Su Čijeve obtožili volilnega goljufanja in 1. februarja izvedli državni udar. Pravi razlog je najbrž ta, da je na čelu vlade ogrožala njihove bajne zaslužke v gospodarstvu. V mesecih po puču so generali tudi s streljanjem v množico poskušali onemogočiti proteste, tako da je bilo doslej po ocenah nevladnih organizacij ubitih vsaj 815 protestnikov. Vojaška hunta trdi, da gre za 300 mrtvih ob 47 smrtnih žrtvah med policisti. Sicer se demonstracije s slikami Su Čijeve nadaljujejo vse od 1. februarja. V zadnjih dneh se tudi vrstijo spopadi z več skupinami oboroženih upornikov.

Gospodarstvo peša Su Čijeva je ena od več kot 4000 Mjanmarcev, ki jih je vojaška hunta zaprla po 1. februarju. Obtožena je, da ni spoštovala omejitev za preprečevanje pandemije, da je nezakonito uvažala voki-tokije, da je spodbujala k uporu in izdala državno skrivnost. Puč je močno poslabšal gospodarske razmere v 60-milijonskem Mjanmaru, ki so zaradi pandemije že tako zelo slabe. Sankcije zahodnih držav imajo določen psihološki učinek, saj spodbujajo množice k uporu, obenem pa povečujejo revščino. Velika večina podjetij je poslala zaposlene na kolektivni dopust. Tako lahko sicer ob nižjih plačah sodelujejo na protestih. Kot je za pariški Le Monde povedal Thibaut Bara, sociolog iz Ranguna, se po 1. februarju niti ne pobira denarja za elektriko niti ne terja davkov, ker državni aparat ni pod nadzorom generalov.