Koronska nogometna sezona je v petih najmočnejših ligah na svetu, angleški, španski, nemški, italijanski in francoski, prinesla številna presenečenja. In eno senzacijo. Zanjo so poskrbeli nogometaši Lilla, ki so v zadnjih krogih zdržali pritisk in se po desetih letih veselili naslova francoskih prvakov. Bogati PSG s številnimi zvezdniki je osvojil točko manj in končal sezono z dolgim nosom. Za primerjavo: moštvo Lilla je vredno 147 milijonov evrov, pariško pa kar 640 milijonov. In medtem ko Parižani kupujejo največje nogometne zvezdnike, Lille stavi na domačo nogometno akademijo.

Galtier na izhodnih vratih Lille je v nedeljo zvečer na gostovanju z 2:1 ugnal Angers. Z 2:0 je bil na gostovanju proti Brestu uspešen tudi PSG, a je bil uspeh jalov. Svetovne agencije so včeraj poročale o velikem slavju na ulicah Lilla. Več tisoč ljudi je slavilo na mestnih ulicah in pri tem kršilo ukrepe za zajezitev širjenja pandemije covida-19 ter policijsko uro. Policija je priprla sedmerico, eden med njimi pa je policiste napadel kar s svojim vozilom. Da je bil uspeh Lilla za številne igralce še slajši, so poskrbeli nekdanji člani PSG: vratar Mike Maignan, vezist Boubakary Soumare ter napadalca Jonathan Ikone in Timothy Weah. Ogromno zaslug za uspeh Lilla ima 54-letni trener Christophe Galtier. Po profesionalni karieri obrambnega nogometaša se je Galtier posvetil trenerstvu. Več let je bil pomočnik Alaina Perrina pri Portsmouthu, Lyonu in Saint-Etiennu, kjer je po prekinitvi pogodbe s Perrinom leta 2009 dobil priložnost kot glavni trener. Galtier je bil pri Saint-Etiennu trener vse do leta 2017, ko se je izkazal do te mere, da je prejel klic iz Lilla. Do letošnje sezone je bil njegov največji uspeh naslov francoskega podprvaka v sezoni 2018/19. Zanimivo je, da se kljub uspehu Lilla vse bolj na glas govori, da bo Galtier zapustil francoskega prvaka in se preselil na klop Nice, v tej sezoni devetega moštva francoskega prvenstva. Včeraj je iz Francije odjeknila tudi novica, da klop Lyona, v tej sezoni četrtega v Franciji, zapušča trener Rudi Garcia.