V taborih nogometašev Celja in Olimpije so očitno vraževerni pred današnjo finalno tekmo slovenskega pokala v Kopru. Na tiskovni konferenci v Ljubljani se trenerja Agron Šalja in Goran Stanković sploh nista želela fotografirati s pokalom. Kapetana Žan Zaletel in Timi Max Elšnik se ga nista hotela dotakniti, ampak sta imela med fotografiranjem roke na hrbtu. Za Olimpijo je osvojitev pokala tolažilna nagrada, potem ko je zapravila naslov državnega prvaka. Celjani si želijo zmage, ki prinaša igranje v kvalifikacijah za konferenčno ligo, v katerih je nagrada iz blagajne Uefe za prvi krog 150.000 evrov. Za Olimpijo bodo navijali tudi Domžalčani, saj bodo v Evropi igrali le, če bodo Ljubljančani postali pokalni prvaki.

Za obema kluboma je burna sezona z veliko vzponi in padci. Če bi ocenjevali le formo in stanje duha v slačilnici – Celje si je s serijo štirih zmag priigralo obstanek, Olimpija je s sedmimi tekmami brez zmage zapravila naslov prvaka – je favorit Celje. »Ne vem. Oboji imamo enake možnosti. Nazadnje smo premagali Olimpijo s 4:0, a zdaj nas čaka drugačna tekma. Verjamemo v svoje sposobnosti. Nismo favoriti, prej je Olimpija glede na zgodovino. Če želiš osvojiti pokal, moraš biti boljši na igrišču in to dokazati z rezultatom. Z obstankom v ligi smo naredili zrelostni izpit, zdaj nas čaka še en izpit, morda še težji,« je bil diplomatski odgovor trenerja Celja Agrona Šalje. Trener Olimpije Goran Stanković mu je odgovoril: »Ne bi govoril o favoritih. Za Olimpijo je pomembna vsaka tekma, saj vedno strmi k najvišjim ciljem. Finale je posebna tekma. Izhodišče je prvenstveni poraz s Celjem z 0:4, tako da moramo biti bolj zbrani in iskati priložnosti v slabostih tekmeca. Odločale bodo malenkosti.«

V Olimpiji vseskozi sestankujejo, kako dvigniti ekipo, da bi končno zaigrala po pričakovanjih. To je tekma, v kateri se bo tudi pokazal značaj igralcev, med katerimi so nekateri veliki dolžniki. Največji je srbski napadalec Đorđe Ivanović, ki je le bleda senca predstav iz jeseni, a dobra igra, ki bi prinesla lovoriko, bi mu dvignila ceno pred poletno nogometno tržnico. Vratar Nejc Vidmar je branil v pokalu in bo drevi visoko motiviran. Obramba bo oslabljena za poškodovana Dušana Savića in Denisa Šmeta. Odločilna bitka bo na sredini igrišča, kjer bo razplet zelo odvisen od predstave kapetana Timija Maxa Elšnika.

»Za finale ne potrebujemo dodatne motivacije. V tekmo bomo šli stoodstotno in pustili srce na igrišču. Moramo pozabiti na zadnje tekme v prvenstvu in ponoviti željo ter borbenost, ki smo ju pokazali v polfinalu pokala v Domžalah. S takšnim pristopom imamo dobre možnosti za osvojitev lovorike, ki je izjemnega pomena za klub in navijače. Najbolj pomemben je individualen pristop. Vsak pri sebi se mora zavedati, da so to trenutki, zaradi katerih igramo nogomet. Ker je to zadnja tekma sezone, moramo iz sebe iztisniti vse. Verjamem, da nam bo to uspelo,« odločno napoveduje Timi Max Elšnik, ki še ni pozabil, da je Celje lani prav na zadnji tekmi sezone Olimpiji preprečilo osvojitev naslova prvaka. Je eden redkih v slačilnici, ki so doživeli lansko tekmo. Celjani prekipevajo od samozavesti. V dobri strelski formi je Ivan Božić, ki je na zadnjih treh tekmah dosegel štiri gole, Mičo Kuzmanović je prodoren, Žan Benedičič je steber na sredini igrišča, branilca Žan Zaletel in Dušan Stojinović pa v obrambi.