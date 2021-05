Recenzija filma Army of the Dead: Nedeljsko kosilo v Las Vegasu

Army of the Dead je film o zombijih v Las Vegasu in četici drznih roparjev, ki se nameni oropat eno izmed tamkajšnjih igralnic. Akcijski spektakel za širše množice, ki je vsaj na papirju obljubljal, da ne bo narejen povsem po kalupu.