Cepljenje po ljubljansko: uradne komunikacijske poti neprehodne, bližnjica pa včasih deluje

Ljubljančana, ki se je skušal za novi termin cepljenja brez uspeha dogovoriti po uradnih poteh, so na Gospodarskem razstavišču nazadnje cepili. Zavrnili pa so nekatere posameznike, ki so se na cepljenje prijavili prek skrite spletne povezave ljubljanskega zdravstvenega doma.