Staršem so še ne tako davno največ sivih las povzročali neznanci, ki so njihove otroke sredi belega dne s sladkarijami vabili v svoje kombije, danes pa je slika drugačna. V tehnološko naprednem svetu bi jih namreč moralo biti na smrt strah nevidne, a še kako resnične grožnje tistih, ki na njihove najmlajše prežijo v anonimnosti spleta. Kako strašljiva je (lahko) digitalna realnost, kaže češki izobraževalni dokumentarni film Ujete v medmrežju, v katerem se je v pičlih desetih dneh na lažne profile dvanajstletnic odzvalo neverjetnih 2458 spolnih plenilcev. »Kar strese me, ko pomislim, da ga bova morala skupaj gledati,« znanca zmrazi ob misli na težavno uro in pol z najstniško hčerjo pred televizijo. A huje od tega, da na trenutke prav res ogaben film starši pogledajo, je, da si zatiskajo oči pred težko vsebino in ga ne.

Češka avtorska ekipa s scenaristoma in režiserjema Vitom Klusakom in Barboro Chalupovo na čelu je izvedla družbeni eksperiment, ki je osvetlil strašljive podobe naše digitalne vsakdanjosti. Oziroma še huje – digitalne vsakdanjosti najstnikov, povečini deklet, ki takih stvari s svojimi starši ne delijo. Da bi preverili, v kakšnem svetu na spletu živijo, je ekipa najela tri odrasle igralke, ki so bile videti tako mlade, da so se lahko izdajale za dvanajstletnice. V filmskem studiu so jim postavili otroške sobe s kamerami in računalniki, jim odprli lažne profile na facebooku, snapchatu, skypu in drugih družbenih omrežjih ter čakali. A prav nič dolgo. Že v nekaj minutah so jih s sporočili in videoklici zasuli moški vseh let, stari nekje od 20 do 70 let, ki so se prav dobro zavedali, s koliko starimi deklicami klepetajo. To jim ni preprečilo, da so od njih zahtevali spolnost prek spleta, jim pošiljali svoje fotografije nabreklih udov in pornografske posnetke, se samozadovoljevali pred ekrani, nekateri pa so jim celo grozili in jih poskušali izsiljevati z njihovimi ponarejenimi golimi fotografijami. Med tistimi, ki so stopili v stik z dekleti, je bilo kar od 60 do 70 odstotkov spolnih plenilcev, dekleta so se z 21 plenilci tudi dobile v živo. Eden najgrozovitejših trenutkov filma je gotovo prizor, ko moškega, s katerim je ena od njih klepetala, na pijačo v živo pospremi njegova žena, ki jo zanima, ali bi se dvanajstletnica z njima »poveselila« v troje.

Ustvarila svojega plenilca

»Vedela sem, da se spolno nadlegovanje otrok na spletu dogaja že vsaj desetletje; kar pa me je pri snemanju vsakokrat znova osupnilo, je dejstvo, kako hitro so plenilci napadli dekleta in po uvodnih stavkih prešli k eksplicitnim povabilom k spolnosti. Dekleta so jim komaj sproti odgovarjala,« pravi scenaristka in režiserka Chalupova. Čeprav je na Češkem že statistika sama dovolj zaskrbljujoča – na leto se na spletu odvije 9000 spolnih zločinov, vsako leto se število podvoji, prijavi se jih le za peščico, vsak šesti otrok pa je prek spleta že delil svojo intimno fotografijo –, je bil za ustvarjalce filma sprožilec zgodba dvanajstletnice iz Brna. Ker je bila edina na šoli (ali pa vsaj med prijateljicami), ki ni imela »svojega« spletnega plenilca, je sama ustvarila lažni profil starejšega moškega, na katerega je pošiljala gole fotografije in kjer si je izmenjevala opolzke pogovore. Tako se med prijateljicami ni več počutila izločeno in se je z njimi imela o čem pogovarjati. »Spolna zloraba je tako zelo razširjena, da gre mladež v takšne skrajnosti. S filmom smo želeli doseči, da bi bilo otrokom znova čudno, da na spletu kdo preži nanje,« kot enega od razlogov za nastanek filma izpostavi izvršna producentka filma Pavla Klimešova.

Trojica »dvanajstletnic« je imela ves čas snemanja pa tudi še dolgo po njem na voljo podporo filmske ekipe, psihologov, seksologa in na koncu tudi policije, ki je primer s posnetki vred tudi prevzela. In če se vrnemo na začetek – tako kot so starši nekoč otroke opozarjali, naj ne vstopajo v tuja vozila, naj od njih ne sprejemajo daril in naj z njimi ne hodijo nikamor, se morajo danes z njimi pogovoriti o nevarnih pasteh spleta in deljenja svojega intimnega življenja z njimi.