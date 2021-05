Sveti Duh varoval Ano

Medtem ko se Evropa ukvarja s tem, ali so italijanski zmagovalci na tekmovanju za pesem Evrovizije šmrkali beli prah ali pobirali črepinje, smo pri nas končno doživeli razsvetljenje, ko so nam obelodanili prave razloge, zakaj se naša tekmovalka Ana Soklič ni uvrstila v finale. To je veličastno v pridigi na binkoštno nedeljo razodel murskosoboški škof Peter Štumpf, ki se je izkazal za izjemno velikega poznavalca tega tekmovanja: »Zakaj se naši pevki Ani Soklič ni uspelo uvrstiti v evrovizijski finale? Zato, ker govori in poje o Jezusu. In Sveti Duh preprosto ni hotel, da se pojavi na sceni, kjer v perje in samo v nekaj trakcev odeto človeško meso poveličuje hudobnega duha in z njim povezane gnusobe, ob katerih se človeku naježijo lasje. Pesem Ane Soklič je bila preprosto preveč čista in lepa, da bi se znašla v evrovizijski razuzdanosti. Ne gre metati biserov v blato. Škoda jih je, ker se umažejo. Tam, kjer je nesnaga, je škoda belega oblačila. Mogoče za našo pevko izpad iz evrovizijskega finala trenutno pomeni razočaranje, vendar Sveti Duh vedno daje nove možnosti.«