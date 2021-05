Go(vo)ri voda

Koledar pravi, da praznujemo teden ljubiteljske kulture. Je teden ljubiteljske kulture čas za Tomaža Šalamuna? Namreč tako je z vso to zadevo / najboljše stvari so gobice / gobice v juhi / nič nič nič nič / fiuuuuu ena gobica / en zelen peteršiljček v smokingu / pa dolgo dolgo časa tema / potem stečejo po snažilko / ki je za to odgovorna / nič nič nič nič / fiuuuuu še ena gobica / zdrava sicer / le kri ni ena A / ker je prebolela hepatitis / Težke so težke te gobice / težke v božjo mater (Tomaž Šalamun: Gobice II).