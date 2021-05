Na včerajšnji binkoštni ponedeljek so na Mestnem trgu v Škofji Loki pred Marijinim znamenjem odkrili spominsko obeležje v počastitev 300. obletnice Škofjeloškega pasijona. Umestili so ga v staro mestno jedro, tja, kjer vsakih šest let poteka procesija oziroma uprizoritev tega dramskega besedila. Oblikovalsko so ga zasnovali v Studiu Miklavc, kjer skrbijo tudi za celostno podobo Škofjeloškega pasijona. Glavni vsebinski poudarek pa je podal pater Metod Benedik, veliki poznavalec Škofjeloškega pasijona.

Črke, odtisi stopal in kopit… Oblikovalec Jure Miklavc priznava, da naloga ni bila lahka. Izhodišča za obeležje temeljijo na duhovnem, dramskem, verskem ter izobraževalnem pomenu Pasijona. Poudarek je na kulturni dediščini in tradiciji Škofjeloškega pasijona, pa tudi na nesnovni živi dediščini, ki je tesno povezana s prostovoljstvom. Ob tem pa so še želje za prihodnost – da bi bilo obeležje dodatek k prepoznavnosti mesta in škofjeloškega območja ter bi prispevalo tudi k turistični promociji mesta. »Vse našteto je bilo treba preliti v zelo tanek relief, ki je umeščen v tla in mora biti torej vzdržljiv in funkcionalen. Ukvarjali smo se tudi z vprašanjem, kako živo igro prenesti v trden objekt. Rešitev smo prav vsi zaposleni v studiu iskali dobra dva meseca,« poudarja. Obeležje v dolžino meri osem metrov. Prikazuje linearni potek pasijonske igre in je po besedah Miklavca poklon igralcem prostovoljcem. »Izbranih je 800 črk iz igre, ki simbolizirajo 800 igralcev v igri. Črke so bodisi poglobljene bodisi segajo nekoliko više od površine obeležja kot simbol za dobro in slabo pri razmisleku o spokorništvu,« opisuje. Tudi drugi vsebinski in likovni elementi imajo močan simbolni pomen. Osrednji del obeležja sestavljata znak Škofjeloškega pasijona in zapis ob 300. obletnici nastanka najstarejšega ohranjenega dramskega besedila v slovenskem jeziku. Druga dva podolgovata elementa vsebujeta povečan faksimile besedila iz Škofjeloškega pasijona ter omembo Unescove kulturne dediščine. Dodani so tudi odtisi stopal in kopit kot vidni dokaz na samem mestu uprizarjanja Pasijona. Vsi glavni elementi so med seboj sestavljeni v nakazanem elementu križa, ki hkrati označuje točko glavnega prizorišča.