Župan prikimava in veli: »To je prava ideja. Rešili jo bomo butalsko sistemsko. Počakaj nekaj dni.« Poklical je velmoža, zadolženega za dobrobit butalskih prebivalcev, in mu naročil, da pripravi analizo butalskih razmer glede zaposlovanja in upokojevanja. Velmož mu je kar iz glave stresel, da Butalci delajo od 40 do 42 let, nato pa se upokojijo. Povprečna butalska starost je 85 let. Povprečno število let šolanja je 12, povprečna doba iskanja zaposlitve pa 4 leta. Če podatke združimo, ugotovimo, da se povprečni Butalec zaposli z 22 leti (6 let otroštva + 12 let šolanja + 4 leta iskanja = 22 let). Tako se upokoji že med 62. in 64. letom, nato pa skoraj 23 let jamra o nizki pokojnini.

Županu, brihtni glavi, je bilo takoj jasno, kako ukrepati. In to sistemsko. Nekje je slišal, da naj bi se delalo do pozne starosti. Zato se je odločil, da se v Butalah ne bo upokojevalo po koncu zaposlitve, ampak pred njo. Mladi Butalci bodo takoj po dokončani šoli začeli prejemati ne pokojnine, ampak prejemek, ki se bo imenoval »čakalnina«. Prejemali jo bodo 23 let. Višina bo odvisna od dokončane stopnje šole in bo bremenila proračun. Nato se bodo zaposlili in delali do smrti. Tako bo najbolje izkoriščeno njihovo znanje in življenjske izkušnje. Kot stari starši bodo pretežno vzdrževali svoje otroke in vnuke, ti pa jim bodo dolžni pri tem pomagati. Domovi za upokojence se bodo ukinili oziroma preimenovali v domove sožitja starih in mladih. Stari bodo hodili na delo ali pa delali na daljavo. Mladi, prejemniki čakalnine, pa bodo v njih opravljali svoje polletno pripravništvo. Tako v domovih nikoli ne bo primanjkovalo kadra.

Že iz zgodovine je znano, da so starejši bolj pametni in izkušeni, sicer ne bi imeli senatov in akademij. Z znanjem in izkušnjami bodo v Butalah z lahkoto opravljali svoje delo, mogoče fizično malo dlje, umsko in strokovno pa brezhibno, na podlagi starostnih izkušenj, čeprav brez poznavanja vsebine nalog. Ni važno, ali stroko poznaš, dovolj je, da te zanima. Rešitve bodo vedno edinstvene in v Butalah spoštovane.

Z novimi rešitvami bodo v Butalah podaljšali mladost, izenačili čas prejemanja dohodkov, podaljšali delovno dobo starejših in povečali prejemke v starosti Butalcev. Razumsko in finančno se v Butalah vse izide.

