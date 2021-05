Največje neumnosti dela prvi med njimi, predsednik te vlade, najprej doma, potem pa še v Evropi. Ja, tukaj imate prav, hodite po vaši poti, poti ločevanja in nestrpnosti, hkrati pa bi nam radi povedali, da naj preplavamo reko s podrtimi mostovi in gremo za vami (očitno je predsednik vlade narobe razumel poglavje iz zgodovine o bitki na Neretvi). To bodo naredili samo vaši zaslepljeni sledilci – eden od njih mi je rekel, da »če bi vedel samo za eno napako oziroma nezakonito ravnanje Janeza Janše, trenutnega predsednika vlade RS, bi se mu takoj odpovedal«. Seveda se mu ne on ne kdo drug od sledilcev prekrojevalca zgodovine in izvrstnega konvertita ne bo odpovedal. SDS je pač preveliko podjetje in služb v drugih »političnih podjetjih« zanje ne bo. Tako so privezani kot živina za jasli in čakajo na drobtine, medtem ko njihov idol neumorno luknja barko z imenom Slovenija.

Tudi trhli in navrtani vladni čoln tone, kapitan pa z vrtalnikom v roki kliče na pomoč. Seveda ga njegovi podporniki ne slišijo, na kopno in na smetišče politične zgodovine mu bodo pomagali protestniki, ki zelo dobro slišijo te obupance, ki se sedaj sklicujejo na dobro ime in interese Slovenije ter na predsedovanje EU.

Slovenci znamo oceniti, kdaj je vrag odnesel šalo, akcija za STA je prvi znak, da je tako. Zdaj ste na vrsti Novinarji na nacionalki (ja, z veliko, ker pravi Novinar se loči od novinarja pisuna in trobilca v rog!). Pokažite končno svoj ponos, izpolnite svoje poslanstvo in prenehajte uravnoteževati, kljub pritiskom, ki jih doživljate. Vaša naloga je govoriti resnico in ne uravnoteževati! O kateri koli témi, ne nazadnje tudi o covidu-19.

Ura je pet do dvanajstih in čas je za normalno Slovenijo!

Srečo Knafelc, Krvava Peč