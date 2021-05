Za prehod v zeleno fazo mora sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pasti pod 300, prav tako morajo v bolnišnicah obravnavati manj kot 300 covidnih bolnikov. Trenutno sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 333, medtem ko se v bolnišnicah danes zdravi 316 covidnih bolnikov. Po vladnem semaforju sproščanja ukrepov je za zeleno fazo predvideno, da se sprostijo vse dejavnosti po državi, medtem ko ostanejo bari in diskoteke zaprti.

Po ocenah Instituta Jožef Stefan se je v drugem epidemičnem valu do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva, trenutno pa je kužnih približno 0,4 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 250. prebivalec.

Začetek samotestiranja učencev prihodnji teden

Kot je znano, se je danes začelo prostovoljno samotestiranje dijakov na okužbo z novim koronavirusom v domačem okolju. Samotestiranje učencev v zadnjem triletju osnovnih šol pa se bo po pojasnilih ministrstva za zdravje pričelo v prihodnjem tednu.

Na ministrstvu za izobraževanje podatkov o številu danes testiranih dijakov še nimajo, pričakujejo jih v prihodnjih dneh. »Vsekakor pa nas prvi odziv dijakov veseli,« so dejali na ministrstvu, in pojasnili, da so srednje šole zaprosili, naj do srede ali četrtka javijo, koliko testov so razdelili in koliko dijakov se je odločilo za testiranje. Srednjim šolam je bilo sicer skupaj razdeljenih nekaj manj kot 170.000 testov za samotestiranje.

Tudi v Zvezi srednjih šol in dijaških domov Slovenije zbirnih podatkov o prevzetih in opravljenih testih za samotestiranje še nimajo, je povedala predsednica zveze Frančiška Al-Mansour. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, kjer je ravnateljica, pa se je po njenih besedah za samotestiranje odločilo zelo malo dijakov.