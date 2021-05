Talibani so ponoči napadli glavno mesto province Lagman na vzhodu države in po navedbah lokalnih uradnikov prebili varnostni obroč okoli mesta. Padec mesta je preprečil prihod okrepitev afganistanske vojske. Tiskovni predstavnik talibanov Zabihula Mujahid je za AFP povedal, da so uporniki zajeli 37 varnostnih kontrolnih točk na obrobju mesta.

V Afganistanu se od uradnega začetka umika mednarodnih enot, ki se je začel 1. maja, nasilje stopnjuje, talibani pa so sprožili več ofenziv v različnih delih države. V zadnjih dneh so talibani zavzeli več okrožij v provinci Vardak, le 40 km od Kabula, v v začetku tega meseca tudi Burko v provinci Baglan, potem ko so se vladne čete umaknile s tega območja.

Talibanski borci vse bolj obkrožajo glavna afganistanska urbana središča, kar spodbuja špekulacije, da čakajo na umik Američanov, preden začnejo vsesplošni napad na mesta v državi, poroča AFP.