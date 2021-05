Kolumbijec Egan Bernal na 104. dirki po Italiji tekmecem ne pusti dihati. Na vseh zahtevnih etapah do sedaj, je tekmecem vzel nekaj sekund in nič drugače ni bilo danes, ko so kolesarji opravili z zahtevno gorsko etapo v Dolomitih. 24-letni Kolumbijec je svojo moč dokazal na zadnjem vzponu na prelaz Giau, ko se je sam otresel nasprotnikov in prednost zadržal tudi na zahtevnem spustu.

Ineos kaže svoje izkušnje in moč Še enkrat več svojo moč na tritedenskih drikah kaže britansko moštvo Ineos-Grenadiers, ki ima taktične rešitve za vse etape in tekmecem ne pusti dihati. Tudi danes, so pričakovano spustili ubežnike, a so se kaj kmalu postavili na čelo glavnine. Že takoj na začetku etape je bil na sporedu vzpon prve kategorije, po dolgem spustu pa se je cesta ves čas počasi dvigovala do začetka vzpona na prelaz Giau. Ineos je že do vzpona močno razredčil glavnino, predvsem pa je izoliral kapetane preostalih ekip, ki so po večini ostali brez pomočnikov.