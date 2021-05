Sodnica Maša Blažeka je morala danes sojenje zaradi daljše časovne oddaljenosti od zadnjega naroka formalno začeti znova, a ga je tudi na hitro zaključila. Po izvedenih dokazih je prepričana, da je nekdanji lastnik Vinaga Leo Ivanjko leta 2011 pridobil 90.000 evrov protipravne premoženjske koristi, ko je lastnika družbe Kraft&Werk Tomaža Gaubeta spravil v zmoto, da mu je posodil denar in mu obljubil poplačilo takoj, ko bo Vinag prejel prvi obrok na razpisu ministrstva za kmetijstvo, s katerim so se skupaj lotili prenove blagovne znamke Vinaga.

Tožilka Nina Židanik je sicer predlagala izrek enoletne zaporne kazni, pri čemer je kot oteževalne okoliščine navedla relativno visok znesek in dejstvo, da Ivanjko do danes še vedno ni poravnal dolga. Sodnica je ob izreku kazni upoštevala tudi olajševalne okoliščine, med katerimi sta poprejšnja nekaznovanost in časovna oddaljenost od storjenega dejanja. Vračilo preostalih 82.000 evrov posojila z obrestmi Ivanjka še vedno čaka, če tega ne bo storil v letu dni, pa se zaporni kazni ne bo več mogel izogniti.

Židanikova je prepričana, da je v celoti dokazala kaznivo dejanje goljufije, nenazadnje tudi zato, ker niti obtoženi ni zanikal, da denarja ni vrnil. Ob tem je po njenem povsem nepomembno, s kakšnim namenom je bilo dano posojilo, saj ga je Gaube osebno in v gotovini posodil Ivanjku, zato se ni mogoče izgovarjati na finančne težave podjetja. Še več, po mnenju tožilstva je Ivanjko namenoma preslepil oškodovanca, slednji pa mu je zaradi njegovega takratnega družbenega položaja in ugleda v poslovnem svetu verjel.

Ivanjko pred sodbo ni povedal ničesar Obramba je po drugi strani ves čas sojenja zatrjevala, da je, čeprav je šlo za posojilo Ivanjku osebno, dejansko šlo za posojilo Vinagu. Ker so se lotili skupnega projekta prenove blagovne znamke, za kar so kandidirali na državnem razpisu, je bil po besedah zagovornika Tomaža Bajerja tudi Glaube zainteresiran za njegovo izpeljavo. Ideja za posojilo naj bi bila Gaubetova, saj je imel Vinag takrat finančne težave, medtem ko je imel Ivanjko po zagotovilih obrambe takrat dovolj premoženja in ni potreboval tega denarja. Ivanjko tik pred sodbo ni povedal nič, je pa zato še pred sklepnimi besedami poudaril, da je Gaube kazensko ovadbo vložil prav 5. maja 2016, kar je sicer dan njegovega rojstnega dne, ki sta ga nekoč praznovala skupaj v družinskem krogu. To po njegovem kaže na namen maščevanja, saj pred tem ni želel skleniti dogovora, da bi mu posojilo povrnil njegov oče, sicer znani mariborski pravnik Šime Ivanjko.