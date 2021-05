Na ljubljanskem okrajnem sodišču se je danes iztekel predobravnavni narok, na katerem pa se o krivdi še nista izrekla, očitno čakajoč na boljšo ponudbo tožilstva. Ta Sebastienu Abramovu očita, da je imel leta 2018 na mobilni denarnici dobrih 32 tisoč evrov premoženja, a je ta podatek skril pred sodiščem in stečajno upraviteljico in je tako oškodoval upnike (cel kup jih je, od bank do mobilnih operaterjev in fizičnih oseb). Julija Adlešič pa naj bi na enak način pred upniki "skrila" dobrih deset tisočakov. Tožilstvo je pripravilo "ugodno" ponudbo v primeru priznanja krivde. Za Abramova pogojno kazen šestih mesecev s preizkusno dobo treh let, za Adlešičevo pa pogojno tri mesece s preizkusno dobo dveh let.

Kot je znano, sta bila lani septembra oba obsojena zaradi goljufije v primeru odrezana roka. Adlešičeva naj bi si namreč namenoma odrezala roko, da bi skupaj z Abramovim pobrala 1,2 milijona evrov zavarovalniške odškodnine. On je bil nepravnomočno obsojen na tri leta, ona na dve leti zapora. Ona je že na prostosti, on pa na pravnomočnost sodbe čaka v celjskem priporu, kjer pa bi bil v vsakem primeru, saj naj bi kmalu stekel še postopek zaradi umora Sare Veber 15. marca 2015.