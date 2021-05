"Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor obsoja ravnanje beloruskih oblasti in se zavzema za neodvisno preiskavo dogodka," je glede nedeljskega dogajanja Pahor danes zapisal na Twitterju.

Premier Janez Janša je incident obsodil že v nedeljo. Danes pa je podprl predlog poljskega premierja Mateusza Morawieckega za razširitev dnevnega reda današnjega zasedanja voditeljev EU v Bruslju z razpravo o takojšnjih sankcijah proti režimu beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka.

"Sankcije morajo vključevati vse, kar Lukašenkov režim uporablja za svojo legitimizacijo. Tudi športne dogodke," je danes tvitnil slovenski premier.

Že v nedeljo je prisilni pristanek Ryanairovega letala in aretacijo Protaseviča za "povsem nesprejemljivo" na Twitterju označilo slovensko zunanje ministrstvo. "Slovenija poziva k takojšnji izpustitvi vseh potnikov in neodvisni mednarodni preiskavi," so zapisali.

Beloruske oblasti so v nedeljo letalo irske nizkocenovne družbe, ki je na poti iz Grčije v Litvo letelo nad Belorusijo, prisilile, da je pristalo v Minsku. Tam so aretirali opozicijskega aktivista in novinarja Romana Protaseviča in njegovo dekle. Letalo je nato pot nadaljevalo proti Vilniusu, kjer je pristalo v nedeljo zvečer.

Dogodek so obsodile Evropska unija, več članic EU in ZDA, ki so zahtevale izpustitev Protaseviča in zagrozile s posledicami. Pozvale so tudi k mednarodni preiskavi incidenta. V Minsku so zavrnili očitke in izrazili pripravljenost na mednarodno preiskavo.