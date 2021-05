"Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor obsoja ravnanje beloruskih oblasti in se zavzema za neodvisno preiskavo dogodka," je glede nedeljskega dogajanja Pahor danes zapisal na Twitterju.

Premier Janez Janša je incident obsodil že v nedeljo. Danes pa je podprl predlog poljskega premierja Mateusza Morawieckega za razširitev dnevnega reda današnjega zasedanja voditeljev EU v Bruslju z razpravo o takojšnjih sankcijah proti režimu beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka.

"Sankcije morajo vključevati vse, kar Lukašenkov režim uporablja za svojo legitimizacijo« "Sankcije morajo vključevati vse, kar Lukašenkov režim uporablja za svojo legitimizacijo. Tudi športne dogodke," je danes tvitnil slovenski premier. Že v nedeljo je prisilni pristanek Ryanairovega letala in aretacijo Protaseviča za "povsem nesprejemljivo" na Twitterju označilo slovensko zunanje ministrstvo. "Slovenija poziva k takojšnji izpustitvi vseh potnikov in neodvisni mednarodni preiskavi," so zapisali. Beloruske oblasti so v nedeljo letalo irske nizkocenovne družbe, ki je na poti iz Grčije v Litvo letelo nad Belorusijo, prisilile, da je pristalo v Minsku. Tam so aretirali opozicijskega aktivista in novinarja Romana Protaseviča in njegovo dekle. Letalo je nato pot nadaljevalo proti Vilniusu, kjer je pristalo v nedeljo zvečer.

Na letalu tudi uslužbenci beloruske obveščevalne agencije KGB Sodelavec beloruskega opozicijskega kanala Nexta, ki ga je ustanovil Protasevič, Tadeuš Gičan, je pojasnil, da so bili na letalu uslužbenci beloruske obveščevalne agencije KGB. "Ko je letalo vstopilo v beloruski zračni prostor, so uslužbenci KGB začeli spor s posadko Ryanaira, da je na letalu eksplozivna naprava," je dejal. To je zdaj dejal tudi Michael O'Leary, izvršni direktor Ryanaira. Ocenil je, da gre za 'državni terorizem'. Poudaril je, da je bil incident izjemno strašljiv tako za potnike kot posadko, saj so jim "preiskali prtljago pod oboroženim nadzorom." Kot so povedali očividci, je bil aktivist povsem prestrašen in je sopotnikom povedal, da mu grozi smrtna kazen. Oče 26-letnega novinarja Dmitrij Protasevič je medtem povedal, da ne vedo, kje je njihov sin in kako je. "Zelo nas skrbi zanj," je dejal. Belorusija je sicer edina od nekdanjih sovjetskih držav, ki je za poimenovanje obveščevalnih služb obdržala izraz KGB – zlovešče sovjetske obveščevalne organizacije. Sami ji sicer pravijo KDB, a se je med ljudmi in v tujini obdržala ruska izgovorjava – KGB.