Potem, ko je minuli teden odprtje kulinarične tržnice zadržal odlok, ki bi obiskovalcem onemogočal obedovanje v bližini točke prevzema hrane in pijače, bodo gurmani in ljubitelji druženja na svoj račun prišli ta petek. »Organizacija devete sezone Odprte kuhne je bila polna presenečenj, pretresov in še večjega števila telefonskih pogovorov, kot je običajno. A veseli smo, da so odlok v preteklih dneh posodobili, nekoliko omilili pogoje in s tem prižgali zeleno luč za Odprto kuhno, » je zadovoljen Lior Kochavy, soustanovitelj Odprte kuhne.

Ob otvoritvi sezone je organizacijska ekipa Odprte kuhne poskrbela za kopico novosti in posebno presenečenje. V petek bo tako svoje jedi predstavil mladi slovenski chef Jakob Pintar, vzhajajoča zvezda slovenske kulinarike in nosilec naslova Mladi talent 2020 po izboru priznanega kulinaričnega vodnika Gault&Millau. Predstavili se bodo tudi novi ponudniki Bistro Grad Štanjel, Gostilna in vino Bužinel, le Potica, Meat Business, Pišek Bar, Stories by Lea, Taco Polako, The AMAZE in Toro.

Razočarani ne bodo niti ljubitelji klasike Odprte kuhne - jetrca, rebrca, šmorn, odojek, različni eksotični rezanci in zvitki, štruklji, falafli, stejki, domače testenine, čevapčiči, pinse, paelja, školjke in druge dobrote namreč ostajajo stalnica priljubljenih petkovih kulinaričnih dogodkov.