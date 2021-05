Na mejnem prehodu Dragonja je pol urna čakalna doba za osebna vozila tudi pri izstopu.

Na mejnem prehodu Obrežje je za tovorna vozila pri vstopu čakalna doba več kot dve uri.

Cesta Rimske Toplice-Jurklošter je pri Lipnem Dolu zaprta zaradi podora kamenja.

Mejni prehod Sečovlje bo zaradi del zaprt do 31. maja. Promet je preusmerjen na mejni prehod Dragonja, kjer so možne daljše čakalne dobe od običajnih.

Na regionalni cesti Dole-Šentjur je na območju delovne zapore promet prepovedan za tovorna vozila nad sedem ton in pol.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta. Tovorni promet in avtobusi nad tri tone in pol so iz smeri Štajerske proti Dolenjski preusmerjeni na severno obvoznico.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si