V nedeljo le 83 potrjenih okužb, razmere se izboljšujejo

V nedeljo je bilo narejenih 1405 PCR-testov na novi koronavirus, potrdili so le 83 okužb, to je manj kot šest odstotkov. Razmere se izboljšujejo. Opravili so tudi 6622 hitrih antigenskih testov.