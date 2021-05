Med drugim je v nesreči umrl izraelski par, ki je živel v Italiji, in eden od njunih otrok, medtem ko se njun petletni otrok v bolnišnici z več poškodbami bojuje za življenje. Med žrtvami je tudi devetletni otrok iz Italije.

Nesreča se je zgodila v nedeljo na žičnici, ki prevaža potnike iz letoviškega mesta Stresa ob obali jezera Maggiore na vrh približno 1500 metrov visoke gore Mottarone v deželi Piemont. 20-minutna vožnja je priljubljena med turisti, pogled z vrha pa ponuja lep razgled na Alpe.

Nesreča se je zgodila približno 100 metrov pred vrhom

Kot je sporočilo italijansko ministrstvo za promet, se je nesreča zgodila okoli 12.30, ko je bila kabina s skupno 15 ljudmi na krovu od vrha oddaljena približno 100 metrov. Fotografije s prizorišča prikazujejo razbitine kabine, ki ležijo na strmem gozdnatem pobočju.

Preiskava sicer še poteka, kot kaže, pa naj bi nesrečo najverjetneje zakrivil natrgan kabel, je sporočilo italijansko ministrstvo za promet. Po besedah županje Strese Marcelle Severino naj bi se kabina najprej začela premikati vzvratno, nakar naj bi zadela steber, še piše AFP.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella in premier Mario Draghi sta po nesreči izrazila obžalovanje in ponudila sožalje svojcem žrtev. Izrazi sočutja so prišli še iz drugih držav, med drugim sta ga izrazila predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli.

Slovensko zunanje ministrstvo je prek Twitterja izrazilo "globoko užaloščenost" zaradi tragične nesreče in izrazilo sožalje družinam in bližnjim žrtev.