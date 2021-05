Boston je s 3:1 odpravil Washington. Junaka četrte zmage v petem medsebojnem obračunu sta bila Patrice Bergeron z dvema goloma in vratar Tuukka Rask s kar 40 obrambami. Za Boston, ki je bil nazadnje prvaka leta 2011, je zadel še David Pastrnak.

Naslednji nasprotnik Bostona bo zmagovalec dvoboja med Pittsburghom in New York Islanders, kjer je izid po štirih tekmah izenačen na 2:2 v zmagah. Za ekipo iz prestolnice, ki se tretjič zaporedoma poslavlja po prvem krogu končnice, je edini na domačem ledu gol dosegel Conor Sheary.

Odločitev o zmagovalcu je padla šele v zadnji tretjini

Colorado pa je s 5:2 slavil v St. Lousiu in si po napredovanju s 4:0 v zmagah priigral tudi nekaj počitka. Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen in Nathan MacKinnon so v strelsko statistiko vpisali po gol in podajo ter odločili tekmo. Sama odločitev o zmagovalcu je padla šele v zadnji tretjini, ki so jo gosti dobili s 3:1. Za domače je oba gola dosegel Vladimir Tarasenko.

V drugem krogu končnice bo Colorado igral z boljšim iz dvoboja med Minnesoto in Las Vegasom. Bolje kaže ekipi iz ameriške igralniške Meke, ki po štirih tekmah vodi s 3:1 v zmagah.

Blizu napredovanja je tudi Winnipeg, ki je s 5:4 po podaljšku ugnal Edmonton in povedel s 3:0 v zmagah. Bližje uspeha je bil tokrat Edmonton, ki je v začetku zadnje tretjine povedel že s 4:1, nato pa dovolil preobrat. V podaljšku je tekmo odločil Danec Nikolaj Ehlers.

Obračun med Nashvillom in Carolino je poravnan v zmagah na 2:2. Tokrat se je po dveh podaljških veselil Nashville s 4:3, igralci pa so morali pred tem odigrati pravi maraton, saj je bil zmagovalec znan šele po 17. minuti drugega podaljška.