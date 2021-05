Ob dvoboju za državnega prvaka med Mariborom in Muro je bilo razburljivo tudi za v boju obstanek, kjer je med štirimi klubi najboljšo predstavo pokazal Bravo. V mestnem derbiju je porazil povsem razglašeno Olimpijo s 3:0 in prvenstvo končal na visokem petem mestu.

Bravo samozadosten s prodajo

»Igralci so pod pritiskom reagirali fantastično. Proti Olimpiji se nam je vrnilo marsikaj, kar smo izgubili na prejšnjih tekmah. Izid ni realen glede na dogodke na igrišču, saj je bila to tekma za remi ali za minimalno zmage ene ali druge ekipe. Ekipa je skozi sezono zelo napredovala. Če bi bili na tekmah, ko smo prevladovali, učinkovitejši, bi se morda borili celo za Evropo. Ker bomo imeli po dveh letih normalen počitek tri tedne in normalne priprave pet tednov, v naslednji sezoni pričakujem bolj stabilno zgodbo,« je bil zadovoljen trener Brava Dejan Grabić. V naslednji sezoni bo brez mladih reprezentantov Igorja Vekića in Davida Brekala, ki sta tik pred prodajo v tujino. Bravo je že tretje leto na dobri poti, da s prodajo igralcev pokrije celoten proračun za člansko ekipo.

Poraz v Šiški je le še poglobil krizo Olimpije. Ker so najboljši počivali zaradi jutrišnjega finala slovenskega pokala s Celjem v Kopru, so tekmo začeli kar štirje mladinci. »Z glavo smo že pri pokalu. Ob mrku v zadnjih sedmih krogih je plus veliko število mladih, ki so temelj za prihodnost in bodo prihodnje leto boljši. Vzdušje v slačilnici je v redu, veliko se pogovarjamo. Doživljam najtežje trenutke trenerske kariere. Že od poraza s Taborom v sredo ne spim in ne jem, razmišljam, kaj narediti. Prednost sedmih točk nas je očitno malo zavedla,« je povedal vidno utrujeni trener Olimpije Goran Stanković, ki bi mu bilo precej lažje, če ne bi zaradi finančnih težav kluba zamujale plače.