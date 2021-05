Medtem ko je Annalena Baerbok takoj po odločitvi stranke zelenih, da ji zaupa kanclersko kandidaturo na jesenskih parlamentarnih volitvah, žela obilo simpatij, se je navdušenje nad njo glede na rezultate zadnje javnomnenjske raziskave, ki jo je v petek objavila javna televizija ZDF, nekoliko uneslo.

Zeleni sicer po številu glasov še vedno za odstotno točko vodijo pred unijo krščanskih demokratov in krščanskih socialistov (CDU/CSU), vendar pa jim le 44 odstotkov vprašanih zaupa, da bi lahko vodili zvezno vlado in se naselili v kanclerkin urad, medtem ko 54 odstotkov vprašanih meni, da se to ne zgodilo. Na vprašanje, ali si želijo vlado, ki jo vodi CDU/CSU, ali pa takšno, v kateri bodo imeli glavno taktirko Zeleni, se je za prvo možnost odločilo 56 odstotkov vprašanih. Tudi pri vprašanju, koga bi raje videli na kanclerskem mestu, se Baerbockova tako v duelu z Arminom Laschetom, kanclerskim kandidatom unije, kot tudi v dvoboju z Olafom Scholzem, glavnim kandidatom socialdemokratov, odreže slabše kot njena moška tekmeca. Kljub temu se, tako vsaj kaže, niti krščanska unija niti socialdemokrati Zelenim pri sestavi vladne koalicije ne bodo mogli izogniti. Večino v parlamentu lahko oboji dosežejo le z Zelenimi, črno-rdeča koalicija, ki je na oblasti sedaj, po teh projekcijah ne bi imela več večine poslanskih sedežev v parlamentu.

Annaleni Baerbock se maje ugled predvsem zaradi nekaj očitkov, ki so se pojavili v javnosti po razglasitvi njene kandidature. Pravzaprav je bilo pričakovati, da bodo tako mediji kot tudi rivali na politični sceni stranko in kandidatko vzeli pod strožjo lupo, ko se je začela nevarno približevati možnosti, da prevzame kanclersko mesto.

Površnost pri prijavi prihodkov

Annaleni Baerbock so tako očitali nepravilnosti v življenjepisu, v katerem piše, da je magistrski študij končala na pravni fakulteti v Londonu, in posumili na nepravilnosti, ker prve stopnje študija politologije in prava na univerzi v Hamburgu ni zaključila z diplomo, temveč je opravila le preddiplomski izpit. Kasneje se je sicer izkazalo, da je preddiplomski izpit, ko študij po bolonjskem sistemu še ni bil uveljavljen po vsej Nemčiji, zadostoval za vpis na univerzo, na kateri je Baerbockova magistrirala, in da pri tem ni bila edina. Kljub temu je madež ostal, sploh ker se je kmalu zatem pojavil še očitek, da je bila kot poslanka površna pri obveznosti prijave prihodkov, saj je v zadnjih letih za bonuse in nagrade za uspešnost od stranke zelenih prejela okoli 25.000 evrov.

Zadnja novica je imela dvojni grenak priokus. Na eni strani Zeleni razglašajo, da njihovo vodstvo, če gre za poslance, za predsedovanje stranki ne prejema dodatnega plačila, zato so informacije o plačilih na račun Baerbockove te trditve postavile v čudno luč. Na drugi strani je kanclerska kandidatka Zelenih te prihodke prijavila v začetku marca, torej precej preden so jih razgalili v javnosti, a glede na pravila, ki zapovedujejo, da morajo poslanci takšna nakazila prijaviti najpozneje v treh mesecih, kljub vsemu prepozno. Baerbockova je zato štiri mesece in pol pred volitvami, ko bi pravzaprav morala kreniti »v napad« na kanclerski položaj, v precej nerodnem položaju, v katerem se več brani kot napada.

To se je pokazalo tudi v prvem televizijskem soočenju Baerbockove in socialdemokratskega kandidata Olafa Scholza v začetku prejšnjega tedna, ki je sicer minilo brez ostrejših napadov med kandidatoma. Res pa je, da ima Baerbockova v koaliciji s socialdemokrati precej več možnosti, da postane kanclerka, kot v navezavi s CDU/CSU, in da preveč sovražnosti do morebitnega bodočega koalicijskega partnerja v predvolilnem boju ni najbolj modra poteza. Zato pa je bila toliko bolj napadalna v naslednjem televizijskem soočenju, ko se jima je v berlinskem studiu ARD pridružil še Armin Laschet, kandidat unije.

Slednji v tem trenutku nima le težav s slabimi rezultati v javnomnenjskih raziskavah, temveč se mu v bazi stranke, kot v svoji zadnji izdaji poroča tednik Spiegel, dogaja ofenziva konservativnega krila, neke vrste revolucija čajankarjev, kot jo poznamo iz ZDA, ki z vrha kandidatnih list izrinja kandidate, ki so zagovarjali odprto in liberalno politiko kanclerke Merklove.