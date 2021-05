Rokometaši Gorenja iz Velenja so na tekmi 25. kroga na gostovanju v Izoli prepričljivo opravili svoje delo in zmagali s 33:22, s čimer so naredili nov pomemben korak na poti k naslovu državnih prvakov. Tekma je bila odločena že do polčasa, ker Velenjčane do konca čakata še dve tekmi, pa se trener Zoran Jovičić ni prepustil evforiji. »Občutki po vsaki zmagi so super, a od tega trenutka smo že osredotočeni na naslednji izziv, ki nas v sredo čaka v Novem mestu,« je povedal. Nasprotnik na omenjeni tekmi bo Krka, ki ima po sobotni tesni zmagi v Ljubljani (22:21) še naprej možnosti za obstanek, za katerega boj bo zanimiv do zadnjega kroga. V sredo bodo sicer na sporedu tri zaostale tekme (ob 18.30 22. kroga Krka – Gorenje Velenje, ob 19. uri 14. kroga Maribor Branik – Butan Plin Izola in ob 19.30 21. kroga Ljubljana – Dobova), zadnji, 26. krog pa bo na vrsti v soboto.

Liga NLB, 25. krog: LL Grosist Slovan – Riko Ribnica 28:25 (17:13, Kotar 10, Sankovič 7; Pucelj in Žagar po 5), Slovenj Gradec 2011 – Jeruzalem Ormož 34:38 (18:23, Levc 8, Banfro 6; Žuran 9, Kocbek in Hebar po 7), Dobova – Koper 32:29 (17:13, Raguž, Mlakar in Jezernik po 7; Poklar 13, Makuc 9), Urbanscape Loka – Trimo Trebnje 24:27 (11:13, Jamnik 8, Jesenko 4; Radojković 9, Cirar 5), Ljubljana – Krka 21:22 (8:12, Šiško 4, Pintar, Erak in Tomšič po 3; Kukman 5, Bevec 4), Maribor Branik – Celje Pivovarna Laško 24:25 (12:17, Sok in Žabić po 7; Novak 5, Mazej 4), Butan Plin Izola – Gorenje Velenje 22:33 (11:19, Demšar 4, Nikolić, Jurič in Pernovšek po 3; Pajt 9, Grmšek 5), vrstni red: Gorenje Velenje (–1) in Trimo Trebnje po 43, Celje PL 42, Jeruzalem Ormož 30, Koper 27, Slovenj Gradec 25, Riko Ribnica 23, Urbanscape Loka 22, Maribor (–1) 20, Grosist Slovan in Dobova (–1) po 18, Ljubljana (–1) 12, Krka (–1) 11, Butan Plin Izola (–1) 10. mat