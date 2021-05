#intervju Mario Selecky, menedžer skupine J&T, največje posamične lastnice Petrola: Pri odpiranju vrat nam ne pomaga Orban

Sedem let, tri slovenske sredinske vlade in kakšnih šest ali sedem zamenjav na vrhu Slovenskega državnega holdinga. To je približna statistika dogodkov, odkar je češko-slovaška skupina J&T postala največji posamični lastnik Petrola, a tudi – dolgih šest oziroma sedem let – ostala brez predstavnika v nadzornem svetu naftnega trgovca. To se je spremenilo v času vlade Janeza Janše, kar znova podžiga ugibanja, ali J&T delež v Petrolu hrani za madžarski MOL.