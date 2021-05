Bolj kot ritmični zvoki rokerskega kvarteta iz Rima, ki je besnel s pesmijo Zitti e buoni, po naše Tihi in dobri, in do konca negotova bitka za zmago se zdi, da je Evrovizija 2021 navdušila že zato, ker je sploh bila in ker je uspelo organizatorjem brezhibno izpeljati tri večere ter v dvorano spraviti 3500 gledalcev. In to kljub temu da so imeli ves čas v rezervnem načrtu tudi možnost, da v dvorani ne bo gledalcev. Jasno, vse udeležence so ves čas testirali, pozitivni pa so se morali umakniti s prireditve in nastopati zgolj s posnetkom. Avstralija na predtekmovanju in Islandija oba večera. Kakor koli, v dvorani je bilo glasno in živahno, kot da bi bilo v njej petkrat več poslušalcev, in glede tega je prireditev, ki jim je lani ni uspelo izpeljati, povsem uspela. Konec koncev je organizacija takšnega dogodka celo večji zalogaj zaradi nastopajočih kot zaradi gledalcev. Težje je postaviti na oder – tako za vaje, generalke in glavno tekmovanje – 39 ekip iz držav, ki so razmetane po vsej stari celini in Avstraliji, kot testirati oziroma preveriti negativne izvide 3500 gledalcev.

Prav nič tihi italijanski Led Zeppelini Vrnimo se k zmagovalcem. Nobeno presenečenje ni bilo, da so največ točk dosegli italijanski Måneskin, ki so na rotterdamskem odru dvigovali prah v modernem rokerskem ritmu, ki je po drugi strani spominjal na nekatere skladbe iz zlatih časov hard roka. Zitti e buoni. Ne, Måneskin niso niti približno tihi. Skladba, ki je menda uporniška in naj bi bila sama po sebi tudi zmaga rokenrola, je dobila 25 glasov več kot francoski šanson Barbare Pravi. Kvartet – trije fantje na bobnih in kitarah ter dekle na basu – se je v svet pop glasbe pognal leta 2017, ko so na italijanskem X Factorju osvojili drugo mesto, in čeprav se zdi, da svoje uporništvo bolj gradijo na težkih in glasnih ritmih kot na posebno pretresljivih sporočilih, so s svojima dvema studijskima albuma, osmimi singli in enim EP vedno na vrhu italijanskih lestvic. Njihov album Il ballo della vita iz leta 2017 je bil trikrat platinast, njihova skladba, doslej največja uspešnica, iz leta 2018 Torna a casa pa kar petkrat. In če to govori o tem, da so v Italiji že pravi zvezdniki, so si poznavalci edini, da se bo skladba Zitti e buoni uvrščala visoko tudi na drugih evropskih lestvicah.

Kako smo glasovali in kako so glasovali Da so naši gledalci podobno kot večina Evrope prepoznali rokerske Italijane za najboljše v finalnem večeru, natančno kažejo tudi številke obeh glasovanj. Lorella Flego je oznanila, da je šlo največ, 12 slovenskih točk v Italijo, deset na Islandijo, osem v Rusijo in sedem v Švico. Le malo drugače je bilo s telefonskim glasovanjem, pri katerem so dobili 12 slovenskih točk Srbi, deset pa Italijani. Zanimivo, tako žirija kot naši gledalci so glasovali za skladbe, ki niso imele prav nobene podobnosti z našo udeleženko. Ana Soklič je na predtekmovanju dobila bornih 44 točk. V torkovi skupini je tako prehitela zgolj Irsko, Severno Makedonijo in Avstralijo, skupno, če štejemo še četrtkov večer, pa je bila boljša tudi od Latvije, Gruzije, Češke in Poljske.