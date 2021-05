»Se boste danes izjasnili o krivdi?« je ljubljanska okrožna sodnica Vesna Podjed vprašala 36-letnega Gorana Ilikića, ki je skupaj s sodno tolmačko za bosanski jezik sedel pred njo na zatožni klopi. »Ne, ne želim se izjasniti,« je odkimal obtoženi. Njegove besede je Podjedova nato narekovala za zapisnik s pripombo, da smatra, da Ilikić krivde po obtožnici ne priznava. In kaj je v njej zapisano? Da je 31. januarja okoli 11.15 v v stanovanju v tretjem nadstropju bloka na Steletovi cesti v Kamniku umoril ženo Marino, s katero sta bila v postopku razveze. Najprej je pred vrati kričal, naj odpre, da se bosta pogovorila. Vrata je sicer odklenila, vendar pustila zavarovana z varnostno verigo, ter mu povedala, da ni sama. A to obiskovalca ni ustavilo. Začel se je zaletavati v vrata s tako močjo, da jih je zbil s tečajev. Na koncu hodnika, pri vratih v dnevno sobo, je nato Marino s kuhinjskim nožem z 20-centimetrskim rezilom večkrat zabodel v hrbet in vrat. Zaradi krvavitve iz prerezane desne glavne vratne arterije je ob 11.35 na kraju umrla, še piše v obtožnici.

Nedovoljen dokaz?

Ker Ilikić krivde ni priznal (za umor mu grozi najmanj 15 let zapora), bo steklo sojenje. Kdaj se bo začelo, še ni znano. Sodnica bo prej morala odločiti o zahtevi zagovornika Miloša Zarića, naj iz sodnega spisa izločijo po njegovi oceni nedovoljen dokaz, in sicer uradni zaznamek policije o pogovoru z osumljencem. Zarić je pojasnil, da so policisti Ilikiću kršili pravico do rabe maternega jezika: v zaznamku da ni zapisano, da je seznanjen s poukom in da se odpoveduje pravici do tolmača, čeprav je državljan BiH. Tožilec Luka Virant se ni strinjal, da bi šlo za nedovoljen dokaz. Kot je dejal, je pouk o rabi jezika in pravici do brezplačnega tolmačenja naveden v uvodu uradnega zaznamka, prav tako je v zaznamku izjava, da je osumljeni pouk razumel. »Vsako stran zaznamka je tudi podpisal,« je dejal Virant. Podjedova o odvetnikovi zahtevi še ni odločila.

Kaj je Ilikić po tragediji povedal policistom, ni znano. Zaslišan v sodni preiskavi je molčal. Na podlagi izjav prič mu tožilstvo očita, da se je nad ženo spravil iz ljubosumja, ker je od hčerke izvedel, da ima novega partnerja, ki jo obiskuje. In da tega ni mogel sprejeti. Prijatelj je bil v času umora v stanovanju. Videl je Ilikića, ko je razbil vrata in jo začel zabadati z nožem. Menda je nekaj trenutkov stal kot odrevenel, nato pa šokiran stekel ven na ulico in prosil za pomoč. Pokojničina sestra je povedala, da sta imela Goran in Marina težave že od začetka zakona. Sprva naj bi jo psihično zlorabljal, kasneje, po rojstvu prve hčerke, tudi fizično. Nič ni naredila prav. Stanovanje ni bilo nikoli dovolj dobro pospravljeno, imel je pripombe na njeno kuho, vzgojo otrok, pravzaprav na vse. Jemal ji je vso plačo, razpolagal z njenimi karticami. V družbi ni smela pogledati nikamor, sedeti je morala poleg njega in gledati naravnost predse ali v tla, je pričala sestra nesrečnice.