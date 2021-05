A podobno in nič manj prizanesljivi ne bodo pravosodni organi do drugih medijev in blogov, ki so sodelovali z agencijo STA. Vir s samega vrha policije je našemu uredništvu že zaupal, da se ne bodo usmilili niti Bojana Požarja, ki je na svojem blogu pozareport.si dolga leta poslovno in vsebinsko sodeloval s STA. Za kakšne nedovoljene privilegije je šlo v poslu med STA in Požarjem, nam vir (še) ni hotel zaupati, bomo pa zadevo natančno spremljali.