»Na splošno človek ne ve, kam gre, kam želi priti. A kamor koli že to je, želi tja kar najhitreje.« Modre misli, ki v prevodu morda ne zvenijo najlepše, je že globoko v prejšnjem stoletju izrekel škof in akademik Roman Guardini. Misli, ki so še kako resnične tudi danes. Predvsem drugi del, saj je naravnanost človeštva k temu, da mora dobesedno vse potekati hitreje, pripeljala do tega, da se v življenju marsikdo ne zna več ustaviti in je vse skupaj eno samo hitenje. Pri tem hitenju pa želimo seveda skrajšati tudi čas, ki ga porabimo za pot od ene do druge točke.

In če se pri tem zdi, da smo pri avtomobilih dosegli limit, pa ne zato, ker ne bi zmogli proizvajati hitrejših, temveč zato, ker dovoljene hitrosti zaradi varnosti ob močno povečanem prometu kvečjemu znižujemo, lahko z vlaki potujemo mnogo hitreje. A seveda ne z vsemi. Medtem ko smo pri nas na tem področju obstali v času, medtem denimo prav letos 40. rojstni dan praznujejo francoski hitri vlaki TGV, ki so v tej evropski državi (krivi pa so tudi, da je nato prišlo do razvoja v drugih) za vselej spremenili način potovanja z vlakom.

Veliko testiranja TGV je sicer kratica za Train à Grande Vitesse (vlak visokih hitrosti, hitri vlak), v bistvu pa predstavlja celotno francosko medmestno visokohitrostno železniško »obratovanje«, torej celotno mrežo, od vlakov do tirov, ki so se vmes razširili tudi v sosednje države in ki jih upravlja francosko državno železniško podjetje SNCF. Vzor zanj so Francozi dobili na Japonskem že v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so v deželi vzhajajočega sonca predstavili hitre vlake šinkansen, po številnih različnih predlogih pa se je vladna administracija gradnjo prve proge odločila financirati leta 1976. Med omenjenimi različnimi predlogi je sicer najdlje prišel tisti, po katerem bi za pogon skrbela plinska turbina, izdelali so tudi prototip takšne lokomotive, a je naftna kriza leta 1973 spremenila načrte. So pa s prototipom, tako imenovanim TGV 001, vseeno opravili veliko testov, ki so prišli še kako prav tudi kasneje, med drugim so dodobra preizkusili različne zavore, na testni vožnji pa je 8. decembra 1972 tudi dosegla hitrost 318 km/h, ki do danes ostaja najvišja, rekordna hitrost za neelektrično gnane vlake. Prototip prvega električnega TGV je zahteval precejšnje spremembe, predstavili pa so ga leta 1974 in ga poimenovali Zebulon. Z njim so naredili skupno skoraj milijon testnih kilometrov, ker je bilo za hitre vlake treba urediti tudi infrastrukturo, pa je do prvih voženj na novih progah prišlo šele kasneje, ko so uredili prvo hitro progo med Parizom in Lyonom. Na njej so najprej temeljite testne vožnje opravili s predserijskima kompletoma vlakov, ki so ju poimenovali Patrick in Sophie, na osnovi ugotovitev pa so malenkost spremenjeni prvi serijski primerek na tire postavili 25. aprila 1980, medtem ko je do uradnega odprtja proge prišlo še dobro leto kasneje, 27. septembra 1981.