Ford Mustang (na fotografiji) je bil v letu 2020 drugo leto zapored najbolje prodajani športni avto na svetu, šesto v nizu pa najbolje prodajani športni kupe. Po podatkih o registracijah vozil, ki jih zbira agencija HIS Markit, so leta 2020 po vsem svetu prodali 80.577 mustangov. Glavni trg za ta avtomobil seveda ostajajo ZDA, kjer jih prodajo približno tretjino, v Evropi pa so jih lani prodali 7000.

Nova električna športna terenca iz koncerna Volkswagen, škoda enyaq iV in volkswagen ID.4, sta na testnih trčenjih EuroNCAP prejela najvišjo možno skupno oceno pet zvezdic. Oba sta se izkazala na vseh področjih – pri varnosti odraslih potnikov sta dobila 94 oziroma 93 odstotkov možnih točk, pri varnosti otrok oba 89 odstotkov, pri varnosti občutljivih udeležencev v prometu (pešci, kolesarji) 71 in 76 odstotkov, pri varnostnih pripomočkih pa 82 in 85 odstotkov točk.

Precej slabše od zgoraj omenjenih sta se medtem na testnih trčenjih EuroNCAP odrezala avtomobila znamke Dacia. Tako sandero stepway (na fotografiji) kot logan sta namreč dobila bori dve zvezdici, kar je za ta čas, milo rečeno, slaba ocena. Ker gre v bistvu v marsičem za enaka avtomobila dveh različnih karoserijskih oblik, so testirali le enega in točke pripisali obema, in sicer sta dosegla naslednje: 70 odstotkov za varnost odraslih potnikov, 72 za varnost otrok, 41 za varnost občutljivih udeležencev v prometu in 42 odstotkov točk za varnostne pripomočke.

Po tistem, ko smo o težavah proizvajalcev avtomobilov zaradi pomanjkanja čipov že obširno pisali, so na dan prišle nekatere še bolj dramatične številke o skrčenju proizvodnje. Najhuje za zdaj kaže Fordu, pri katerem naj bi letos, čeprav številke uradno niso potrdili, utegnili izdelati kar 1,1 milijona avtomobilov manj, kot bi jih, če težav ne bi bilo.

Bolezni rastlin, suša in poplave ter hkrati krčenje nasadov rastlin v številnih delih sveta vplivajo tudi na proizvodnjo kavčuka, zaradi česar mnogi že opozarjajo na to, da bi po pomanjkanju čipov utegnilo priti tudi do pomanjkanja materiala za avtomobilske pnevmatike. Cena kavčuka se je tako že zvišala, s tem pa bodo, za začetek, pnevmatike vsaj nekaj dražje.

Matjaž Terzič