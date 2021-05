Novost naprodaj Škoda enyaq iV

4,65 m je dolžinska mera enyaqa iV, katerega medosna razdalja meri 2,76 metra. Prtljažnik v osnovi pogoltne 585 litrov.

340 km je električni doseg pri najšibkejši bateriji (55 kWh), pri najzmogljivejši (82 kWh) pa 520 kilometrov. Ta baterija se do 80 odstotkov na hitri polnilnici napolni v 38 minutah.

Enyaq je dimenzijsko podoben kodiaqu. Letos jih bomo kupcem predali 200, več jih ne dobimo, je pa največ povpraševanja po močnejših različicah. Prihodnje leto želimo številko podvojiti. Kupeja pričakujemo leta 2022. (Petr Podlipny Porsche Slovenija)

5 motorjev bo v ponudbi, in sicer z močjo od 109 do 220 kilovatov (od 148 do 300 KM) v različici RS, ko je pogon speljan na vsa štiri kolesa, sicer je na zadnji.

39.793 € stane najcenejši enyaq iV. maš