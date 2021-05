»Z obleko še danes človeku na sestanku, na poslovnem ali družabnem dogodku povem, kdo sem, kako se počutim,« je v svojem showroomu v Ljubljani povedala Ana Bandel, lastnica modne znamke AB Fashion by Ana Bandel, in dodala, da je bila vedno pravilno razumljena. »Za obisk zabave sem se pripravljala več dni, saj sem se na njej želela počutiti močno, privlačno, samozavestno. Kajti prav s pomočjo skrbno izbranih kosov obleke sem vsa ta čustva lahko odkrila v sebi in jih tudi odsevala navzven,« pove iskreno. Doda, da je tudi poznejše spomine na kak dogodek, ki je pogosto pomenil prelomnico v njenem življenju, povezovala prav z obleko, ki jo je ob tisti priložnosti nosila.

Šivati je začela že v osnovni šoli, ko se je vpisala v šiviljski tečaj. Želja, da bi se vpisala na srednjo oblikovno šolo, se ji zaradi množičnega vpisa in neuspešno opravljenega sprejemnega izpita ni uresničila. Zato je željo po modnem oblikovanju dala na stran in se podala v popolnoma drugačne, poslovne vode. Kljub vsemu pa si je občasno še vedno kaj zašila. »Okolica me je opazila, ženske, s katerimi sem se srečevala na poslovnih sestankih, seminarjih, in ne nazadnje tudi prijateljice so me spraševale po oblačilih, ki sem jih nosila. Vse pogosteje so izrazile željo, da bi tudi zanje sešila kaj podobnega,« o začetku svoje nove poslovne poti pove sogovornica in doda, da je bilo najtežje predvsem poiskati pravo šiviljo, ki bi znala kakovostno uresničiti njene ideje in želje. »Bodimo pošteni in si priznajmo, da pri samem kreiranju obleke ne odkrivamo tople vode. Imaš spodnji in zgornji del ter obliko telesa, ki ga je treba obleči. Razlika je v samem izdelku, ki pa mora biti izdelan popolno. Ko vidim šiv, ki se enostavno ne ujema z materialom – za koga drugega je to morda le malenkost –, me to močno zmoti,« pove in prizna, da še vedno rada obiskuje trgovine z izbranimi modnimi oblačili. »Vem, da marsikatero žensko to utrudi, mene pa, tudi po štirih urah brskanja med obešalniki in tipanja različnih materialov, napolni z energijo,« iskreno prizna med smehom.

Danes ima Ana Bandel že redni krog strank. »Priznam, da mi je bilo na začetku težko. Ni bilo toliko krivo pomanjkanje samozavesti kot vprašanje, kaj lahko jaz dam ženskam več kot drugi. Kmalu sem spoznala, da večina žensk nima ne časa ne volje, da bi po različnih trgovinah iskale izbrane kose oblačil. Hkrati pa so mi naproti prihajale osebe, ki zaznavajo in čutijo svojo notranjo lepoto, a potrebujejo mojo pomoč, da jo z obleko pokažejo tudi navzven,« pove in razloži, da se s potencialnimi strankami rada osebno spozna, da med pogovorom začuti, kaj jim pomenijo oblačila in kaj jim ustreza glede na njihov način življenja. »Stranki predstavim že izdelane vzorčne modele oblačil, ki jih pomerijo. Priznam, da poskušam ženske nagovoriti, da poskusijo stopiti iz svojih okvirov in se prepustijo eksperimentiranju,« prizna in doda, da ji pogosto uspe. Po vzorčnih modelih skupaj s stranko nato izbereta želeni material in barvo. Tako stranka dobi kos oblačila, izdelan po meri. »Najlepše je, ko mi stranka reče: 'Joj, Ana, vse obleke sem dala proč in v omari imam poseben prostor samo za tvoje kose.'« Modna znamka AB Fashion by Ana Bandel predstavlja sproščen in urejen slog. Denimo obleko ali tuniko, h kateri se podajo tako športni copati kot salonarji z nizko peto. »Nikoli nisem razumela, zakaj mora ženska imeti izredno visoke pete, poudarjen in globok dekolte ter oprijeto obleko, da je videti privlačna. Sama stavim na igro materialov in oblike.«

Obleka za vadbo in sprehod po mestu

Pred pol leta, v času epidemije, se je Ana Bandel srečala z novim izzivom – vpisala se je na tečaj kundalini joge. »Pritegnila me je vsebina vadbe, ki poudari tako vedenje kot vaje. Ko sem začela delati vaje, hkrati pa pozorno prisluhnila predavanju vaditeljice, se nisem mogla upreti želji, da bi jo videla v svojih kreacijah,« je povedala in razložila, da pajkice in oprijet kratek top sama sicer uporablja za hojo v hribe. Zagotovo pa se v njem ne počuti odlično med vajo, ki poudarja intuicijo in ženstvenost. Tako je nastala linija za prosti čas in vadbo (lounge wear), ki jo trenutno sestavljajo trije modeli hlač, dvajset različnih zgornjih delov in štiri pokrivala. Material, ki ga uporablja za to kolekcijo, je viskoza z elastanom. »Zanimivo je, da linija navdušuje ženske, ki so rade v udobnih oblačilih in hkrati urejene tudi doma na kavču ali na terasi,« je razložila in pripomnila, da je linija zasnovana tako, da se v njej lahko samozavestno odpraviš tudi na nedeljski sprehod skozi mesto ali na kavo v priljubljen lokal. Sogovornica je čas epidemije odlično izkoristila za promocijo svoje blagovne znamke, za zdaj sicer le prek družbenih omrežij. Sama se je odlično znašla tudi v vlogi modela. »Bilo je čisto spontano. Nositi obleko in z njo nekaj sporočati svetu, to je moja beseda, moj glas. Ker pa sem sramežljiv tip in se pred objektivom tuje osebe ne morem sprostiti, mi je pomagalo, da me fotografira mož. Sam je po izobrazbi namreč inženir multimedije, a se s tem ni nikoli ukvarjal. Prva fotografija je nastala po naključju, po končani vadbi kundalini joge doma, ko sem želela, da bi se vse ženske na svetu v svoji drugi koži (obleki) počutile tako, kot sem se počutila jaz v tistem trenutku. Takrat se je moj notranji svet občutenja v popolnosti izrazil skozi mojo obleko. In to je bil tudi trenutek preboja na družbena omrežja,« pove in iskreno prizna, da je prav oblikovanje blagovne znamke nova pot, ki jo z možem doživljata skupaj. »Za naju to odpira čisto nov odnos, povezanost, igrivost.«

Obe liniji AB Fashion, tako oblačila za prosti čas kot sproščeno urejena (casual), sta trenutno vidni le na facebooku in instagramu, saj je spletna stran še v pripravi. Ker prihaja vedno več naročil prav za oblačila za vadbo in prosti čas, se je že povezala s slovenskim podjetjem, ki šiva tudi za zunanje naročnike. »Seveda bodo na spletni strani kmalu objavljeni vsi preostali kosi, s katerimi želim svojo ponudbo nadgrajevati predvsem v smislu kakovostnih materialov. Hkrati pa si želim ustvariti prostor, kjer bi se ženska res zaljubila vase, se spoznala z oblekami, v njih uživala, se skozi njih izrazila in zaživela najboljšo verzijo sebe.«