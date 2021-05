A te neznosne erozije ne občutimo samo mi znotraj naših meja. Nad dogajanjem, zlasti nezakonitim ravnanjem z agencijo STA in vse izrazitejšim izmikanjem pravilom pravne države, je prvič, odkar je Slovenija članica Evropske unije, zaskrbljena Evropa. In to tik pred našim predsedovanjem Svetu EU. Ne samo, da se ugled Slovenije sesuva, Slovence postaja sram lastne države.

Ob tem pa je za nami leto, ko so prekomerno zbolevali in umirali najbližji, ko se je Slovenija znašla na lestvicah najslabšega upravljanja epidemije, ko smo se srečali s kaosom in korupcijo pri nabavi opreme in izdelkov za naše zdravje.

Seznam dejstev, zakaj v Sloveniji že več kot leto dni potekajo protesti, bi lahko bil skoraj neskončen. Ampak zakaj ni sprememb, če je za njih skoraj celotna Slovenija? Odgovore bi nam lahko dali tudi trije poslanci, ki prihajajo iz Izole.

Felice Žiža ves čas zagotavlja, da poslanca narodnosti nočeta biti odločilni 45. in 46. glas ter da bosta sodelovala s tisto koalicijo in vlado, »ki bo vodila našo državo za dobrobit vseh državljank in državljanov«. Kaj je za Žižo in italijansko skupnost sedanje porazno stanje dobrobit?

DeSUS in z njim Branko Simonovič sta leta zatrjevala, da nikoli več ne gresta v koalicijo s stranko SDS, prav tako, da so upokojenci in njihova dobrobit prioriteta in svetinja DeSUS. Ali Branko Simonovič zadnje leto sledi kateremu od vodil svoje stranke? Je kaj naredil za upokojence v domovih starostnikov?

In najmlajši, Gregor Perič, ki je zbujal obete sprememb s teoretično podkovanostjo, prvimi koraki v praksi na lokalni ravni in s priseganjem na etiko, neobremenjenost in mlade, ki jim svoboda in odgovornost veliko pomenita? Kje je vse to ostalo? Je bil vse le zlagan obraz do prisege novemu mentorju, ki zna bolj zadovoljiti pohlep?

Dejstvo je, da brez sodelovanja treh omenjenih poslancev Janševa vlada ne bi mogla rušiti demokracije in vseh človekovih pravic, da so odgovorni za vse, kar ta vlada počne svojim državljanom. Zato je nujno, da jim postavljamo vprašanja in nastavljamo ogledalo. Za obisk baze dobivajo tudi nemajhen mesečni pavšal. Ali se bojijo vprašanj in drugačnih mnenj, da jih ni? Gregor Perič je na družbenih omrežjih celo blokiral vse, ki ga ne podpirajo ali si drznejo misliti drugače. Pa jim nekaj vprašanj postavimo javno:

– Zakaj so izdali svoje volivce?

– Zakaj dnevno izdajajo primorske vrednote in sodelujejo pri potvarjanju zgodovine?

– Kaj konkretno so naredili za interese Istre, njen razvoj in prebivalce?

– Zakaj so v nasprotju z zahtevami zaposlenih, strokovnjakov in ljudi glasovali za to, da pride v Luko Koper tuji kapital?

– Zakaj so glasovali za zakon o vodah, ki bi omogočil pozidavo ob morju?

– Ali še delujejo v klubu istrskih poslancev in kaj tam počnejo?

– Za kaj porabijo mesečni dodatek 700 evrov (vsak) za delo z volilci?

Naj pokažejo vsa svoja izplačila (odbori, vodenje poslanske skupine, podpredsedniški položaj v DZ, vsi dodatki, tudi na status upokojenca) in skupni znesek, za katerega so pozabili obljube in izdali volilce, Primorce, državljane, demokracijo.

Naj pokažejo, koliko stane izdaja. Ali končno naredijo edino, kar bi bilo prav – nezaupnico Janši in vladi.

Barbara Verdnik, Koper