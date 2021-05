Poslanci tudi veselo prestopajo iz ene stranke med »neodvisne poslance«. Državni priskledniki ustanavljajo nove stranke in se celo pripravljajo na volitve. Očitno je čas volitev res že tukaj. Vsi, ki so pred enim letom izdali volilce in onečastili pojem demokracije, se zdaj delajo nevedne ter zagovarjajo svoja takratna in poznejša ravnanja kot nujna in potrebna za demokracijo. Ampak vsi po malem že gledajo na prihodnje volitve. Nihče ne jamra.

»Dokaz« za to je reaktiviranje upokojenca dr. Dimitrija Rupla, pa predvideno kandidiranje svetovalca predsednika Republike Slovenije (!) dr. Ernesta Petriča za poslanca v Ljubljani na listi nosilcev gibanja Povežimo Slovenijo (PoS). Na to je še posebej ponosen Marjan Podobnik, ki je v svojem tvitu zapisal, da je navedeni »moralna avtoriteta našega časa in eden najuglednejših nosilcev gibanja PoS, torej strank SLS, NLS, Zelenih Slovenije, stranke SMC in Povežimo Slovenijo«. Naravnost »čudovito!« Manjkajo le še Franc Jurša, Karl Erjavec, Zmago Jelinčič, Janez Janša, Zdravko Počivalšek, dr. Simona Kustec Lipicer, dr. Aleksandra Pivec in podobni »zaslužniki«. Vsi pazljivo spremljajo ankete javnega mnenja.

Tudi vrh RKC aktivno pristavlja svoj piskrček pri participaciji sedanje oblasti. Želijo si nov vatikanski sporazum. Z Janševo pomočjo upajo na popoln uspeh. Menda so že pozabili na Zvon 1 in 2, pa na nočne pornoprograme, zato so zdaj glavna tarča izobraževalne in vzgojno-varstvene ustanove, torej šole, vrtci in še kaj. No, pa na univerzi bi radi imeli »malo« več besede. Pa ne, da bi radi tudi »cerkveni davek«? V Slovenski škofovski konferenci naj tudi škofje ne bi bili zadovoljni s sestavo sveta, ki naj bi pripravil vatikanski sporazum 2.

Pravzaprav je že kar malo dolgočasno pisati, brati oziroma gledati o dnevnih »junaštvih« vseh navedenih in drugih ljudeh, ki nimajo toliko poguma, da bi rekli: »Dovolj, pustimo še malo prihodnosti mlajšim.« Očitno vsi »najzaslužnejši« v državi še niso nagrabili dovolj.

Pa vendar tli iskra upanja v okviru civilne družbe, ki pripravlja izhodišča za nov, spremenjen, bolj demokratičen volilni sistem, ki bi možnost odločanja o družbenih zadevah približal državljanom. S kombinacijo večinskega in proporcionalnega sistema. Kar veliko je simpatičnih in dobrih rešitev, ki jih je strokovna in kompetentna delovna skupina pripravila kot izhodišča za načrtovano javno razpravo. Do zdaj so se vsi institucionalno pristojni državni organi od predsednika države do parlamenta »uspešno« upirali vsem spremembam. Prekrivanje pobud in predlogov, ki so jih pripravili »civilni« strokovnjaki s predlogi, izraženimi na protestih na Argentinskem trgu v Ljubljani, nekaterimi stališči strankarskih predstavnikov v parlamentu, pa tudi z nekaterimi primerljivimi rešitvami držav iz tujine, daje upanje na rešitev, ki bo pozitivna in ki bo popravila izredno slabo situacijo na področju demokracije v naši državi.

Seveda se lahko vse skupaj obrne tudi na slabše. A vendar je treba misliti na prihodnost in enostavno ne dopustiti vsem zlonamernežem, ki nam trenutno krojijo življenje, da bi to delali še naprej.

Miloš Šonc, Grosuplje