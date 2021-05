Koliko represije je še potrebne?

Policija je na petkovi tiskovni konferenci za Palestino načrtno izvajala nasilje in agresijo nad udeleženci in udeleženkami, množica policistov je grobo odvlekla nekaj mladih Palestincev, ki so opozarjali na izraelsko nasilje nad njihovimi družinami in prijatelji v Gazi. Šlo je za jasno, rasistično ciljanje palestinskih udeležencev in udeleženk, tem je policija tudi preiskovala nahrbtnike, saj naj bi iskali nevarne predmete, pri tem so jih tudi žalili in podajali rasistične komentarje. Nekaj podpornikov so vlekli po tleh, poškodovan je bil tudi starejši gospod. Na dogodku ni šlo za obračunavanje s policijo, kot so zapisali nekateri mediji, temveč agresivno, koordinirano in načrtno policijsko nasilje nad prebivalci te države, katere del so tudi Palestinci in Palestinke.