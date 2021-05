Nepreslišano Luka Mesec koordinator Levice

Čeprav mogoče nisem tisti, ki lahko to govori, si vendarle upam reči, da smo se do zdaj kljub temu izkazali kot najbolj konstruktiven partner. Nismo povzročali konfliktov in nismo solirali. To še vedno velja. Smo pa v opoziciji v tem času zgradili trdne odnose, za katere mislim, da so plodna tla za sodelovanje v prihodnji vladi. Hkrati pa bomo na kongresu pokazali, da Levica ni le to, kar se vidi v parlamentu. Da imamo močno zaledje borcev za delavske pravice, okoljskih aktivistov in intelektualcev, poleg tega, da gradimo svoje kadrovske kapacitete.

V takšni vladi bi bil pripravljen biti minister.

S prejšnjo vlado smo imeli težave, a ne samo glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak tudi glede njihovega kadrovanja v državnih podjetjih, odnosa do kulture in zelenih tem. Bile so težave, a moram reči, da je to, kar dela Janez Janša, desetkrat huje kot vse, kar smo videli pred tem. Prioriteta je, da Janez Janša odide. Delo