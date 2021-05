Medtem ko je starejši »brat« osredotočen na zasavsko regijo, kjer je spodbudil več kot šestnajst uspešnih podjetniških zgodb, je mlajši namenjen za pomoč ljubljanskim mladim podjetnikom. Novi prostori poosebljajo to, kar Katapult je: povezovanje, podjetnost, ustvarjalnost in seveda Trbovlje, kjer je nastal. »Katapult je bil ustvarjen z namenom dajanja. V zasavskih dolinah je v preteklosti vladala apatija ob vseh tovarnah, ki so zaprle svoja vrata, zato smo predvsem želeli dokazati, da ni vse črno. Moje mnenje je, da smo v tem uspeli. Prav noro je, kako dobro živi v bistvu zelo preprosta ideja o deljenju. Dajemo, sprejemamo, živimo in delamo – skupaj,« pravi dr. Jure Knez, soustanovitelj in večinski lastnik podjetja Dewesoft ter ustanovitelj Katapulta.

Ljubljanski kreativni prostori so očarali vse, ki imajo radi kaj novega in nevsakdanjega, pravijo katapultovci, saj so urejeni po vzoru podzemne železnice, s (kajpak) centralno postajo Trbovlje, kamor s parkirišča stopite navzdol – zato tudi ime underground. Obiskovalci zagledajo znamenitega Prometeja in najvišji dimnik v Evropi. Vagon jih vodi naprej do pisarn, ki so poimenovane po svetovnih prestolnicah – Pariz, London, Hongkong, Tokio, Belin, New York in Moskva. Lokacijo izdajajo obrisi mest in njihove znamenitosti na stenah pisarn. Ves čas pa jih vodijo zemljevidi podzemne železnice in usmerjevalne table. Za piko na i in oddih poskrbi zunanja kavarna v francoskem slogu.

Ob odprtju so se v prestolnicah sveta predstavila podjetja, ki delujejo znotraj Katapulta ali tesno sodelujejo z njim in ki jih pospeševalnik podpira s storitvami, mentorstvom, proizvodnimi zmogljivostmi, stroji in infrastrukturo: Kuolmi z oblikovalko nakita iz premoga Marjeto Hribar, kipar z motorno žago Jernej Verbuč, podjetniški peskovnik Ustvarjalnik z Matijem Goljarjem na čelu, S.O.S. šola s strojno inženirko Alenko Knez, mreža raziskovalnih centrov RUK, podjetje Rok’s nut butter Roka Stariča, linija modnih oblačil Jelke Verk More Than Beauty in založba 5KA s Petro Škarja. rš