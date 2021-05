Podjetje je razvilo enega najmočnejših hibridnih sredinskih pogonov za e-kolesa. Maksimalno moč 700 W lahko drži 200 sekund. Električni pogon predstavlja dodatno pomoč kolesarju, ko jo potrebuje. Odzivnost motorja je odvisna od jakosti pritiskanja uporabnika na stopalke. V pogon je vgrajen inovativen motor BLDC z visokim izkoristkom, inovativno konstrukcijo in tehnologijo, ki omogoča dolgo življenjsko dobo, tiho delovanje motorja in visoko snovno učinkovitost do 87 odstotkov. Motor je glede na moč izredno energijsko varčen.

Pogonska enota je trenutno prilagojena zahtevnim gorskim kolesarjem, ki se po gozdnih poteh radi vzpenjajo tako hitro, kot se spuščajo navzdol. Kolesarju pomaga s 750 W moči in do 150 Nm navora, kar je toliko navora, kot ga doseže manjši osebni avtomobil. Pogon je vsestranski, saj je odličen za izkušene gorske kolesarje in tudi za kolesarje, ki daljše razdalje prevozijo v hitrejšem času. Zaradi odličnega Domelovega motorja je na najnižji stopnji pomoči energijsko varčen in zato omogoča kolesarjenje tudi na dolge razdalje.

Razvoj sredinskega hibridnega pogona za e-kolo je bil za Domel velik izziv zaradi kompleksnosti pogonske enote. Inovacija, ki je prejela zelo ugodne odzive v strokovnih revijah, je rezultat sodelovanja podjetij Domel in Podkrižnik s parterji Emsiso, oddelkom LECAD na fakulteti za strojništvo v Ljubljani in nemškim BMZ. Podjetje je za sredinski hibridni pogon prejelo več nagrad: zlato nagrado podjetja Domel, zlato nagrado na regijski ravni ter letošnjo nagrado za najboljšo inovacijo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Z osvojenimi petimi zlatimi in enim srebrnim priznanjem GZS za inovacije v šestih letih sodi med deset najuspešnejših podjetij, ki so sodelovala na razpisu. rš